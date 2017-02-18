В Бишкек приехал театр масок из Японии

18 февраля 2017, 20:52 Комментарии

В концерт-холле "Тунгуч" состоялась постановка двух пьес от японского театра "Но", который появился более 600 лет назад.

Артист древнего традиционного искусства Нобору Кацуми, включенный в список нематериального наследия ЮНЕСКО, познакомил зрителей с японскими пьесами "Макигину" (Свертки шелка) и "Цучигумо" (Гигантский земной паук), повествующих об отношении человека к природе и всевышнему, а также людских чувствах и достоинствах.

Выступления прошли под маской через движения и жесты в сопровождении музыки.