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Уже и мэрия Бишкека напоминает: поменяйте паспорта старого образцаУже и мэрия Бишкека напоминает: поменяйте паспорта старого образцаВ Джалал-Абаде заживо сгорели 50 кур в хозпостройкеВ Джалал-Абаде заживо сгорели 50 кур в хозпостройке

В Бишкек приехал театр масок из Японии

Источник:
http://knews.kg/2017/02/v-bish...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410884-ru.html

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18 февраля 2017, 20:52       Комментарии

В концерт-холле "Тунгуч" состоялась постановка двух пьес от японского театра "Но", который появился более 600 лет назад.
Артист древнего традиционного искусства Нобору Кацуми, включенный в список нематериального наследия ЮНЕСКО, познакомил зрителей с японскими пьесами "Макигину" (Свертки шелка) и "Цучигумо" (Гигантский земной паук), повествующих об отношении человека к природе и всевышнему, а также людских чувствах и достоинствах.
Выступления прошли под маской через движения и жесты в сопровождении музыки.

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