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В Бишкек приехал театр масок из ЯпонииВ Бишкек приехал театр масок из Японии

Уже и мэрия Бишкека напоминает: поменяйте паспорта старого образца

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410883-ru.html

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18 февраля 2017, 21:04       Комментарии

БИШКЕК, 18 фев - Sputnik. Пресс-служба мэрии Бишкека напоминает горожанам о необходимости замены паспортов образца 1994 года.
В ноябре 2016-го в Государственной регистрационной службе сообщили, что старые паспорта с отметкой "бессрочно" будут действовать до 31 марта. С 1 апреля они утратят юридическую силу. C августа 2015 года ГРС проводит кампанию по бесплатной паспортизации граждан, достигших 60 лет.
В службе сообщили, что замена паспортов проводится по требованию Международной организации гражданской авиации (ICAO), согласно стандартам международных авиакомпаний.
В мэрии проинформировали, что бишкекчане, имеющие старые паспорта, должны срочно обратиться в отделы паспортно-визовой и регистрационной работы по месту жительства для их замены на документы образца 2004 года (ID-card). В случае возникновения каких-либо вопросов можно звонить в call-центр ГРС по номеру 119.
Как будет выглядеть новый биометрический паспорт гражданина Кыргызской Республики, смотрите в инфографике Sputnik Кыргызстан>>

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