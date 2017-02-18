Уже и мэрия Бишкека напоминает: поменяйте паспорта старого образца

18 февраля 2017, 21:04 Комментарии

БИШКЕК, 18 фев - Sputnik. Пресс-служба мэрии Бишкека напоминает горожанам о необходимости замены паспортов образца 1994 года.

В ноябре 2016-го в Государственной регистрационной службе сообщили, что старые паспорта с отметкой "бессрочно" будут действовать до 31 марта. С 1 апреля они утратят юридическую силу. C августа 2015 года ГРС проводит кампанию по бесплатной паспортизации граждан, достигших 60 лет.

В службе сообщили, что замена паспортов проводится по требованию Международной организации гражданской авиации (ICAO), согласно стандартам международных авиакомпаний.

В мэрии проинформировали, что бишкекчане, имеющие старые паспорта, должны срочно обратиться в отделы паспортно-визовой и регистрационной работы по месту жительства для их замены на документы образца 2004 года (ID-card). В случае возникновения каких-либо вопросов можно звонить в call-центр ГРС по номеру 119.

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