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Работает спецназ — показательные выступления "Пантеры" для школьников

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410881-ru.html

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18 февраля 2017, 18:45       Комментарии

БИШКЕК, 18 фев - Sputnik. Учащиеся школ увидели, как работает спецназ "Пантера", в день открытых дверей в Национальной гвардии Кыргызстана.
© Sputnik / Табылды Кадырбеков Учащиеся школ увидели, как работает спецназ "Пантера", в день открытых дверей в Национальной гвардии Кыргызстана По данным пресс-службы Нацгвардии, школьникам показали образцы вооружения и военной техники, средства связи, военное обмундирование и провели для них обширную экскурсию по территории войсковых частей.
Спецназ продемонстрировал подросткам, как обезвреживает бомбы, ликвидирует террористические группы и освобождает заложников. Гостям показали учебные прыжки с парашютом и рукопашный бой со специальными комбинированными упражнениями из пистолета и автомата.
Школьники ознакомились с жизнью и бытом личного состава, посетив солдатские столовые, казармы, спортивные и тренажерные залы, а также стрелковые тиры.
Мероприятия проводились в рамках празднования Дня защитника Отечества с целью повышения престижа военной службы среди молодежи.

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