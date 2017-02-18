Работает спецназ — показательные выступления "Пантеры" для школьников

18 февраля 2017, 18:45 Комментарии

БИШКЕК, 18 фев - Sputnik. Учащиеся школ увидели, как работает спецназ "Пантера", в день открытых дверей в Национальной гвардии Кыргызстана.

© Sputnik / Табылды Кадырбеков Учащиеся школ увидели, как работает спецназ "Пантера", в день открытых дверей в Национальной гвардии Кыргызстана По данным пресс-службы Нацгвардии, школьникам показали образцы вооружения и военной техники, средства связи, военное обмундирование и провели для них обширную экскурсию по территории войсковых частей.

Спецназ продемонстрировал подросткам, как обезвреживает бомбы, ликвидирует террористические группы и освобождает заложников. Гостям показали учебные прыжки с парашютом и рукопашный бой со специальными комбинированными упражнениями из пистолета и автомата.

Школьники ознакомились с жизнью и бытом личного состава, посетив солдатские столовые, казармы, спортивные и тренажерные залы, а также стрелковые тиры.

Мероприятия проводились в рамках празднования Дня защитника Отечества с целью повышения престижа военной службы среди молодежи.