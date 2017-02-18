Онлайн магазин Бишкек
Доллар США: 69.1054 (-0.0005) 
Евро: 73.5834 (+0.0996) 
Золото: 39.91 $/гр (+0.15) 
Серебро: 0.58 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +2°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Атамбаев и Гутерреш обсудили сотрудничество Кыргызстана с ООНАтамбаев и Гутерреш обсудили сотрудничество Кыргызстана с ООНРаботает спецназ — показательные выступления "Пантеры" для школьниковРаботает спецназ — показательные выступления "Пантеры" для школьников

Похолодание и снег — прогноз погоды по Кыргызстану с 19 по 21 февраля

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/Kyrgyzst...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410880-ru.html

Похожие новости

Атамбаев и Гутерреш обсудили сотрудничество Кыргызстана с ООН

"Bloomberg": Глава Нацбанка Кыргызстана хочет, чтобы каждый гражданин страны владел 100 граммами золота

Топ-5 продуктов, на которые сделал ставку Кыргызстан в 2016 году

Победа французов в Кыргызстане, или Как в Токтогуле сыграли в хорсбол

21 тонну сухофруктов из Кыргызстана не пустили в Россию

18 февраля 2017, 19:03       Комментарии

БИШКЕК, 18 фев - Sputnik. Агентство по гидрометеорологии при МЧС КР предупреждает кыргызстанцев, что ближайшие три дня в стране ощутимо похолодает. Синоптики сообщают о сильном ветре с порывами до 20 метров в секунду.
На всей территории республики несколько дней будет идти снег, местами он может усилиться. На дорогах снежный накат. Автовладельцев, передвигающихся в горной местности, МЧС призывает быть аккуратнее за рулем, поскольку трассы покроются снежными заносами и возрастет риск схода лавин.
19 февраля в Чуйской и Таласской областях ночью температура опустится до -8, днем ожидается до 6 градусов мороза.
В Ошской и Джалал-Абадской областях ночью до 7, а днем 5 градусов ниже нуля.
В Иссык-Кульской области ночью столбик термометра опустится до 7 градусов мороза, днем ожидается +1.
В Нарынской области ночью до -12, а в дневное время 2-7 градусов ниже нуля.
В Бишкеке в воскресенье ночью температура упадет до 6 градусов мороза, а днем будет колебаться от 0 до -5.
20 и 21 февраля в Кыргызстане похолодает.
В Чуйской области до -13, а в Таласской долине 15 градусов мороза.
В зоне земледелия Ошской, Джалал-Абадской и Баткенской областей синоптики обещают до 10 градусов ниже нуля.
В Иссык-Кульской котловине похолодает до -13 градусов.
В зоне земледелия Нарынской области и в горных районах ночью -25, в высокогорных районах столбик термометра опустится до 33 градусов.
Такая погода осложнит выпас и содержание скота на отгонных пастбищах, работу автотранспорта, предприятий связи, энергетических и коммунальных служб.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум