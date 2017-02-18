Похолодание и снег — прогноз погоды по Кыргызстану с 19 по 21 февраля

18 февраля 2017, 19:03 Комментарии

БИШКЕК, 18 фев - Sputnik. Агентство по гидрометеорологии при МЧС КР предупреждает кыргызстанцев, что ближайшие три дня в стране ощутимо похолодает. Синоптики сообщают о сильном ветре с порывами до 20 метров в секунду.

На всей территории республики несколько дней будет идти снег, местами он может усилиться. На дорогах снежный накат. Автовладельцев, передвигающихся в горной местности, МЧС призывает быть аккуратнее за рулем, поскольку трассы покроются снежными заносами и возрастет риск схода лавин.

19 февраля в Чуйской и Таласской областях ночью температура опустится до -8, днем ожидается до 6 градусов мороза.

В Ошской и Джалал-Абадской областях ночью до 7, а днем 5 градусов ниже нуля.

В Иссык-Кульской области ночью столбик термометра опустится до 7 градусов мороза, днем ожидается +1.

В Нарынской области ночью до -12, а в дневное время 2-7 градусов ниже нуля.

В Бишкеке в воскресенье ночью температура упадет до 6 градусов мороза, а днем будет колебаться от 0 до -5.

20 и 21 февраля в Кыргызстане похолодает.

В Чуйской области до -13, а в Таласской долине 15 градусов мороза.

В зоне земледелия Ошской, Джалал-Абадской и Баткенской областей синоптики обещают до 10 градусов ниже нуля.

В Иссык-Кульской котловине похолодает до -13 градусов.

В зоне земледелия Нарынской области и в горных районах ночью -25, в высокогорных районах столбик термометра опустится до 33 градусов.

Такая погода осложнит выпас и содержание скота на отгонных пастбищах, работу автотранспорта, предприятий связи, энергетических и коммунальных служб.