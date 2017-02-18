Атамбаев и Гутерреш обсудили сотрудничество Кыргызстана с ООН

18 февраля 2017, 19:08 Комментарии

БИШКЕК, 18 фев - Sputnik. Президент КР Алмазбек Атамбаев в рамках визита в Мюнхен (Германия) встретился с генеральным секретарем Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутеррешем, сообщила пресс-служба главы государства.

Атамбаев поздравил Гутерреша с избранием на пост генсека ООН и пожелал успехов в его деятельности.

В ходе встречи обсуждались вопросы сотрудничества между Кыргызстаном и системой ООН, а также дальнейшие перспективы взаимодействия. Гутерреш отметил, что с теплотой вспоминает свои визиты в республику.