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Атамбаев и Гутерреш обсудили сотрудничество Кыргызстана с ООН

Источник:
https://ru.sputnik.kg/politics...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410879-ru.html

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18 февраля 2017, 19:08       Комментарии

БИШКЕК, 18 фев - Sputnik. Президент КР Алмазбек Атамбаев в рамках визита в Мюнхен (Германия) встретился с генеральным секретарем Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутеррешем, сообщила пресс-служба главы государства.
Атамбаев поздравил Гутерреша с избранием на пост генсека ООН и пожелал успехов в его деятельности.
В ходе встречи обсуждались вопросы сотрудничества между Кыргызстаном и системой ООН, а также дальнейшие перспективы взаимодействия. Гутерреш отметил, что с теплотой вспоминает свои визиты в республику.

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