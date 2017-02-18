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Семьям погибших бойцов элитной горно-егерской части РК выплатят компенсацию

Источник:
http://www.vb.kg/doc/355638_se...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410877-ru.html

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18 февраля 2017, 18:19       Комментарии

Семьям военных, погибших при сходе лавины в Жамбылской области, предусмотрена выплата единовременной компенсации. Ее размер составляет пятилетнее денежное содержания, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Казахстана.
"В соответствии со статьей 51 Закона РК "О воинской службе и статусе военнослужащих" в случае гибели (смерти) военнослужащего при исполнении обязанностей воинской службы предусмотрена выплата единовременной компенсации в размере пятилетнего денежного содержания согласно последней занимаемой должности на день гибели (смерти)", - говорится в сообщении пресс-службы.
В Жамбылской области работает правительственная комиссия. На месте трагедии члены комиссии займутся расследованием причин несчастного случая и организацией работы по оказанию помощи семьям погибших.

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