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Президент Алмазбек Атамбаев встретился с Генсеком ООН Антониу Гутеррешем

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/355639_pr...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410876-ru.html

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18 февраля 2017, 18:32       Комментарии

Президент Кыргызской Республики Алмазбек Атамбаев сегодня, 18 февраля, в рамках рабочего визита в город Мюнхен Федеративной Республики Германия встретился с Генеральным секретарем Организации Объединенных Наций Антониу Гутеррешем.
В начале встречи Глава государства поздравил Антониу Гутерреша с избранием на пост Генерального секретаря ООН, и пожелал успехов в его деятельности.
В ходе встречи были обсуждены вопросы сотрудничества между Кыргызстаном и системой ООН, а также дальнейшие перспективы взаимодействия.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в беседе отметил, что с теплотой вспоминает свои визиты в КР.

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