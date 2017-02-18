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В Китае заступил на службу первый робот-патрульный

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/355636_v_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410874-ru.html

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18 февраля 2017, 17:23       Комментарии

В китайской провинции Хэнань на службу заступил первый робот-полицейский. Он занимается патрулированием зала ожидания железнодорожного вокзала в городе Чжэнчжоу. Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на gbtimes.
Робот передвигается на колесах, на его корпусе расположены сенсорные датчики, а рост не превышает роста человека. Он может самостоятельно производить патрулирование территории, сканировать и распознавать лица людей и отвечать на вопросы пассажиров. Также он способен определять температуру воздуха и предупреждать об угрозе пожара.
На данный момент робот дежурит в тестовом режиме. Планируется, что скоро он начнет работать в ночное время, когда в залах ожидания больше всего пассажиров.

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