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Столичная мэрия просит обновить паспорта 1994 года до 1 апреляСтоличная мэрия просит обновить паспорта 1994 года до 1 апреля

ЕЭК обсуждает деятельность экономических операторов

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/355607_ee...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410873-ru.html

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18 февраля 2017, 17:37       Комментарии

Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) начала размещение на сайте ЕАЭС проектов первоочередных решений к Таможенному кодексу ЕАЭС.
Решения должны вступить в силу одновременно с новым таможенным кодексом союза. Всего в перечне 26 первоочередных вопросов, без которых новый кодекс не сможет заработать в полной мере.
В настоящее время на общественное обсуждение представлены проекты трех решений, регламентирующих деятельность уполномоченных экономических операторов (УЭО).
Эти проекты касаются установления формы свидетельства о включении в реестр, порядка ее заполнения и формы заявления, которое кандидат на получение статуса УЭО будет подавать для включения в реестр. Эти решения упростят процедуры для юр. лиц, претендующих на включение в реестр УЭО.
По новым правилам на получение статуса УЭО смогут претендовать все участники внешнеэкономической деятельности. Это экспортеры, импортеры, перевозчики, владельцы складов временного хранения. Проект окажет положительное воздействие на адресатов регулирования.
Новые требования к складским помещениям и открытым площадкам УЭО, на которых товары будут временно храниться и где будут совершаться таможенные операции и проводиться таможенный контроль, исключают возможность несанкционированного доступа к товарам, находящимся под таможенным контролем. Транспортные средства уполномоченных экономических операторов должны быть допущены к международной перевозке под таможенными пломбами и печатями.
При разработке проектов решения ЕЭК учитывались стандарты Всемирной таможенной организации и опыт Европейского союза, международные стандарты и передовая практика, в том числе рамочные стандарты безопасности и облегчения международной торговли Всемирной таможенной организации, и соглашение об упрощении процедур торговли. Обсуждение продлится до 17 марта.

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