"Развод на лоха" по-бишкекски. Приемы барменов

18 февраля 2017, 17:19 Комментарии

Корреспондент Sputnik Кыргызстан Светлана Федотова посидела в барах, пообщалась с представителями "элитных бойцов" ресторанного бизнеса - барменами и узнала о приемах отъема денег у посетителей или даже у самого ресторана.

Этот материал собран на основе комментариев реально работающих барменов, но по объективным причинам мы не называем их имена.

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На капельку, но меньше Иногда бармены используют эту хитрость. В итоге в конце рабочего дня с бутылки коньяка, например, выходит "лишний" бокал. А учитывая совсем не низкие цены, можно быть уверенным, что бармен неплохо заработал.

Для недолива в больших объемах может использоваться посуда необычной формы, в которой визуально сложно определить, сколько тебе налили благородного напитка. Прием используется и при недоливе пива.

Конечно, не все пользуется этой хитростью, но если у вас все-таки закрались сомнения, то в любом заведении всегда должен быть "мерный стакан", благодаря которому можно выяснить истину.

Не "фирменные" коктейли В рецептах разнообразных коктейлей прописаны только определенные напитки и ингредиенты. И чаще всего в крепких можно использовать только определенные марки очень изысканного хмельного напитка.

Замена дорогих ингредиентов на дешевые аналоги тоже довольно часто используется в барах. А разница в цене просто кладется в карман "предприимчивого" сотрудника.

Доказать, что вас обманули, сложно. Разве что вы заснимете на видео весь процесс смешивания напитка в шейкере. И там будет видно, что бармен наливает ром не из положенной бутылки.

На вкус же отличить в коктейле, скажем, одну марку водки от другой вряд ли сможет даже эксперт.

Единственная возможность получить правильный напиток - это лично наблюдать за барменом и контролировать процесс изготовления.

Чей туфля? Ой, мое! Ловкий бармен, продавая очередную порцию Hennessy или текилы, наливает вам из бутылки, которую приобрел он сам, а значит, и выручка пойдет ему лично.

От этого приема посетители не страдают. Хитрость направлена на заведение, где работает бармен.

Правда, сделать это очень трудно, ведь почти везде сейчас висят камеры видеонаблюдения и их проверяет администратор.

Но при большом потоке людей маэстро вполне может вместо напитка заведения продать вам спиртное из своих сусеков.

Совсем не ice Красиво и приятно, особенно в жаркие летние вечера, потягивать из трубочки холодный напиток. Лед стараются добавлять везде, где только можно. Льдом заполняют коктейли, соки, его бросают в виски и лимонады. При этом ледяные кубики имеют всевозможные формы и размеры.

Только вот делается это зачастую для увеличения объема предлагаемого напитка, соответственно ваш виски или коктейль имеет совсем не тот вкус, не говоря уже о граммах, за которые вы, между прочим, заплатили сполна.

Есть и еще одна грязная хитрость в ледовом промысле - перед добавлением в различные смузи и напитки лед перед перемолкой в блендере берется голыми руками, а не специальными щипцами, а место его хранения иногда, мягко сказать, далеко от соблюдения санитарных норм...

Поэтому будьте бдительны и следите за количеством льда в своих бокалах. Но обнаружить последний факт, как правило, практически невозможно.

"Пшеничная" вместо Absolut Crystal Замена дорогих напитков более дешевыми очень часто проводится с водкой. Особенно если ваша Finlandia или другой дорогущий продукт подается на разлив или в графинах.

Если водку очень сильно охладить, то вряд ли кто-то сможет отличить на вкус плохую от хорошей. Поэтому зачастую бармены наливают дешевую "Кара-Балту" или "Три озера" вместо премиальной или частично смешивают дешевые марки с той, которую вы заказали.

Обойти этот прием можно, лишь попросив принести невскрытую бутылку и лично убедясь в том, что вам наливают именно из нее.

Этот прием используют и в пивбарах - более дорогое разливное пиво подменяется дешевым бутылочным.

Губит людей не пиво, губит людей вода Вопреки распространенному мнению, ни один опрошенный бармен не признался в разбавлении пива.

Но если у вас все-таки возникли сомнения по поводу хмельного напитка, то убедиться в правоте можно, заказав еще одну порцию, но при условии, что она будет налита в вашем присутствии.

Если вкус пенного напитка будет разительно отличаться, то можете смело звать администратора. При этом изливать свои эмоции на них не стоит, нужно лишь корректно объяснить их ошибки.

P.S. Бармены рассказали не обо всех приемах которые используются в Бишкеке. Если вы знаете другие способы, то напишите на наш WhatsApp-канал по номеру +996 706 566 544, и вполне возможно, что мы расскажем о них в следующих публикациях.