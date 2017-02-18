Столичная мэрия просит обновить паспорта 1994 года до 1 апреля

18 февраля 2017, 17:29 Комментарии

Паспорта образца 1994 года, имеющие отметку о продлении срока действия "бессрочно" будут действовать до 31 марта 2017 года. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

"С 1 апреля полностью утратят юридическую силу и будут признаны недействительными. C августа 2015 года служба проводит кампанию по бесплатной паспортизации граждан достигших 60 лет и старше", - говорится в сообщении.

Мэрия просит граждан с паспортами 1994 года обратиться в отделы паспортно-визовой и регистрационной работы по месту жительства для замены на паспорта образца 2004 года (ID-card).