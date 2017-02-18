Онлайн магазин Бишкек
Доллар США: 69.1054 (-0.0005) 
Евро: 73.5834 (+0.0996) 
Золото: 39.91 $/гр (+0.15) 
Серебро: 0.58 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +2°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

ЕЭК обсуждает деятельность экономических операторовЕЭК обсуждает деятельность экономических операторовВ Китае заступил на службу первый робот-патрульныйВ Китае заступил на службу первый робот-патрульный

Столичная мэрия просит обновить паспорта 1994 года до 1 апреля

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410871-ru.html

Похожие новости

Алмазбек Атамбаев и Ангела Меркель обсудили основные вопросы сотрудничества

Колбаса из мертвечины. Хозяин цеха просил за 30 тыс. сомов не поднимать шум

С 1 апреля станут негодными паспорта образца 1994 года

МИД КР просит Россию обеспечить личное присутствие виновника ДТП

В Фергане прошел очередной раунд переговоров по вопросу границ

18 февраля 2017, 17:29       Комментарии

Паспорта образца 1994 года, имеющие отметку о продлении срока действия "бессрочно" будут действовать до 31 марта 2017 года. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.
"С 1 апреля полностью утратят юридическую силу и будут признаны недействительными. C августа 2015 года служба проводит кампанию по бесплатной паспортизации граждан достигших 60 лет и старше", - говорится в сообщении.
Мэрия просит граждан с паспортами 1994 года обратиться в отделы паспортно-визовой и регистрационной работы по месту жительства для замены на паспорта образца 2004 года (ID-card).

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум