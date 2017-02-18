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Алмазбек Атамбаев и Ангела Меркель обсудили основные вопросы сотрудничества

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/02/almazb...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410870-ru.html

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Меркель: Запад так и не смог наладить отношения с РФ после холодной войны

18 февраля 2017, 16:52       Комментарии

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев и канцлер Германии Ангела Меркель в ходе двусторонней встречи обсудили основные вопросы сотрудничества между двумя странами.
В частности были обсуждены вопросы дальнейшей активизации сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционных и банковских сферах. Кроме того, был затронут вопрос укрепления политического диалога между странами.
Отметим, встреча с президентом Кыргызстана стала первой официальной встречей Меркель на полях Мюнхенской конференции.

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