Алмазбек Атамбаев и Ангела Меркель обсудили основные вопросы сотрудничества

18 февраля 2017, 16:52 Комментарии

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев и канцлер Германии Ангела Меркель в ходе двусторонней встречи обсудили основные вопросы сотрудничества между двумя странами.

В частности были обсуждены вопросы дальнейшей активизации сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционных и банковских сферах. Кроме того, был затронут вопрос укрепления политического диалога между странами.

Отметим, встреча с президентом Кыргызстана стала первой официальной встречей Меркель на полях Мюнхенской конференции.