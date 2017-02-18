"Bloomberg": Глава Нацбанка Кыргызстана хочет, чтобы каждый гражданин страны владел 100 граммами золота

18 февраля 2017, 16:54 Комментарии

"Bloomberg": Страна, которая не имеет выхода к морю и располагается между Китаем и Казахстаном, проводит эксперимент, который имеет не много параллелей с остальным миром: переводит сбережения из крупного рогатого скота в золото.

Один из первых постсоветских республик, введший новую валюту и пустивший ее в свободную торговлю, Национальный банк Кыргызстана хочет, чтобы каждый гражданин имел возможность на диверсификацию в золото. Управляющий [банком] Толкунбек Абдыгулов говорит, что он "мечтает", чтобы каждый из 6 млн. граждан владел не менее 100 граммами (3,5 унцией) драгоценного металла, самого большого экспорта страны в Центральной Азии.

"Золото может храниться в течение длительного времени и, несмотря на колебания цен на международных рынках, оно не теряет свою ценность для населения как средства сбережения", сказал он в интервью. "Я буду стараться, чтобы превратить мечту в реальность быстрее".

В течение двух лет, что Национальный банк продает [золото] непосредственно населению, было продано около 140 кг в слитках, рассказал по телефону из Бишкека 40-летний Абдыгулов.

"Мы надеемся, что население нашей страны научится диверсифицировать свои сбережения в активы, которые являются более ликвидными и - что более важно - способны сохранять свою ценность", говорит он. По мнению Абдыгулова, в сельской местности крупный рогатый скот по-прежнему является активом выбора для инвесторов и вкладчиков.

Кыргызстан нарушил тенденцию среди центральных банков, крупнейших владельцев слитков, путем активизации покупки даже когда его коллеги сократили закупки в 2016 году до [уровня] 6-летнего минимума. По данным Всемирного совета по золоту, глобальная комбинированная продажа и спрос на монеты снизился.

Во всем развивающемся мире, золото - часто рассматривающийся в качестве конечного убежища в периоды потрясений - вряд ли нуждается в каких-либо дополнительных продвижениях. Индия, крупнейший в мире потребитель после Китая, фактически предпринимает шаги по ограничению импорта драгоценного металла путем поощрения своих граждан на хранение личных запасов золота в банках.

В Турции, где банки могут использовать слитки как часть своих резервных активов, президент Реджеп Тайип Эрдоган в прошлом году призвал людей конвертировать свои сбережения в иностранной валюте в лиры и золото.

То, что делает Кыргызстан уникальным, является усилия Национального банка для выигрыша от нововведения, предоставляя инфраструктуру для безопасного хранения и инвестиций. Национальный банк выпускает слитки разных размеров, различающихся по весу от 1 до 100 граммов.

Глава Национального банка считает, что его план является реалистичным, даже если это означает, что население будет владеть около 600 тонн золота, что эквивалентно 30-кратному объему текущего годового производства страны. Абдыгулов отказался указать временные рамки, когда его цель о 100 граммах [золота] на человека может быть достигнута.

В стране, выдержавшей потрясения от экономических кризисов в начале 1990-х годов, до банкротства банков в течение последнего десятилетия, золото рассматривается как намного безопасное [средство], чем ставки на ценные бумаги, говорит он. Варианты для хранения включают в себя сейфы, открытые у коммерческих кредиторов или в Нацбанке, говорит он. Некоторые люди предпочитают держать золото у себя дома или, возможно, даже припрятав их в земле, считает Абдыгулов.

"Для Кыргызстана, золото является альтернативным инструментом инвестиций", сказал Абдыгулов. "Национальный банк обеспечил ликвидность на золото - мы не только продаем, но и выкупаем золотые слитки, которые мы производим и продаем".

Как только Абдыгулов взял бразды правления Нацбанком в 2014 году, кыргызские политики решили увеличить долю золота в своих резервах, теперь они хранят около 10% своих $ 2 млрд сбережений в слитках. Согласно последним данным, собранным в Лондоне Всемирным советом по золоту, после нескольких лет укупорки с 2012 года в объеме 2,6 тонн, запасы выросли более чем на 70%, [увеличившись] до 4,5 тонн на конец третьего квартала 2016 года,

С выходом Кыргызстана [по добыче золота] на уровень около 20 тонн в год, Нацбанк использует национальную валюту, сом, чтобы покупать золото, добытое в стране, которое затем может быть продано за границей, если это будет необходимо, считает Абдыгулов. Глава Нацбанка сказал, что он рассчитывает на более высокую производительность в будущем.

Абдыгулов, который имеет степень магистра Университета Нагоя в Японии и Университета Северного Техаса, возможно [является] энтузиастом золота, но он никогда не выступает за полное вытеснение доллара. Его совет основан на "правиле трех" - раздробления сбережений между сомом, иностранной валютой и золотом.

Что касается перспектив металла, она остается приподнятой, даже после того, как показатели выросли больше всего за пять лет в 2016 году и продолжают приносить прибыль в 2017 году. Драгоценные металлы выросли [в цене] более чем на 7% в этом году, в результате опасения, что политика Дональда Трампа по вопросам торговли и иммиграции может подорвать рост США, увеличив спекуляцию, что Федеральная резервная система будет медленно поднимать ставки по займам.

"Цены на золото в среднесрочной перспективе будут оставаться в текущем диапазоне," сказал Абдыгулов. "Незначительные отклонения возможны, но ничего серьезного не ожидается".

Источник: "Bloomberg"

Перевод - ИА "Кабар"

https://www.bloomberg.com/politics/articles/2017-02-15/currency-pioneers-build-nation-of-gold-bugs-on-ex-soviet-fringes