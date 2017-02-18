О коррупции, ИГ и суде по Аскарову — из интервью Атамбаева Euronews

18 февраля 2017, 16:41 Комментарии

БИШКЕК, 18 фев - Sputnik. Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев в Брюсселе дал интервью телеканалу Euronews, рассказав о борьбе с коррупцией и терроризмом в стране, а также о суде над Азимжаном Аскаровым.

Журналист привела информацию из ежегодного индекса коррупции международной организации Transparency International, в рейтинге которой Кыргызстан занял 136-е место из 176 стран. Затем она спросила президента, как республика борется с данным явлением.

"Я считаю, что это политизированная оценка... За последние пять лет мы смогли увеличить среднюю зарплату учителей в четыре раза, а среднюю зарплату врачей - в три. И сейчас, конечно, эти зарплаты невысокие, но ведь деньги на них мы нашли только благодаря борьбе с коррупцией", - сказал президент.

Отвечая на вопрос о том, как Кыргызстан противостоит терроризму, Атамбаев сообщил, что за последние годы в стране произошел один теракт, когда смертник на автомобиле атаковал посольство Китая. Глава государства отметил, что трагедия унесла только одну человеческую жизнь - самого террориста.

После журналист поинтересовалась, отслеживают ли силовики Кыргызстана граждан, которые уезжают воевать в Сирию.

"Конечно. Они (уехавшие. - Ред.) начали сейчас возвращаться... Мы работаем в этом плане очень активно. Главное - не только бороться с последствиями, но и делать так, чтобы сам радикальный исламизм не возникал. Здесь Кыргызстан может выступить примером", - ответил президент.

По его данным, за последние пять лет в республике были возбуждены уголовные дела на 7 тысяч должностных лиц, в том числе более чем на 550 руководителей госструктур.

Затронув тему суда над Азимжаном Аскаровым и критики пожизненного приговора в его отношении, Атамбаев заметил, что Кыргызстан приглашал к участию в процессе представителей ООН и других международных организаций. Глава государства признался, что данный процесс стал для него "головной болью".

"Чтобы подвергнуть сомнению законность приговора, надо сидеть не в Брюсселе и не в Нью-Йорке. Надо, может быть, поучаствовать в этом процессе... Считаю, что суд любой страны нужно уважать. Наша республика заслуживает такого же уважения, как любая страна Евросоюза или США. Скажу честно: я сам 15 с лишним лет был в оппозиции, но никогда не слышал про правозащитника Аскарова, про журналиста Аскарова. Вся эта история вышла, когда мы попросили вывести военную базу США. Этот вопрос политизированный", - заявил он.

Президент отметил, что сейчас Аскаров обжалует приговор областного суда, который будет рассмотрен в высшей инстанции. "Все желающие, все, кто имеет какие-либо сомнения, могут приехать и на месте наблюдать за процессом", - сказал глава государства.

Кроме того, Атамбаев ответил на вопросы журналиста о членстве Кыргызстана в Евразийском экономическом союзе и предстоящих выборах президента.

Азмазбек Атамбаев вылетел в Бельгию и Германию с рабочими визитами. Он провел двусторонние встречи с королем Бельгии и политическим руководством Евросоюза, а затем отправился в Мюнхен, чтобы принять участие в конференции по безопасности.