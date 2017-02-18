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Министр обороны Турции обвинил НАТО в невыполнении обязательств

Источник:
http://www.vb.kg/doc/355632_mi...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410866-ru.html

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18 февраля 2017, 16:23       Комментарии

НАТО в настоящее время не выполняет свои обязательства на юго-восточном фланге, альянсу необходимо укреплять это направление. Об этом заявил на Мюнхенской конференции по безопасности министр обороны Турции Фикри Ышык, передает портал n-tv.de.
"НАТО до сих пор не выполнила обязательств на южной стороне. Мы надеемся, что это изменится в ближайшее время", - заявил он.
Ышык также отметил, что альянс "не должен потерять свой потенциал сдерживания и обороноспособности". Министр подчеркнул, что такие задачи необходимо распространить не только на восточное, но и на южное направление.
Отметим, что на 53 Мюнхенской конференции по безопасности форуме принимает участие Президент КР Алмазбек Атамбаев.

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