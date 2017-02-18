А.Атамбаев вручил А.Меркель орден "Курманжан Датка"

18 февраля 2017, 16:32 Комментарии

Мюнхен, 18 февраля /Мехриниса Сулайманова – Кабар/. Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев во время мюнхенской конференции по безопасности встретился с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

В ходе встречи А.Атамбаев вручил канцлеру Германии орден "Курманжан Датка" за вклад в развитие двусторонних отношений и в честь 25-летнего юбилея установления дипломатических отношений между КР и ФРГ.

В ходе встречи были обсуждены актуальные вопросы кыргызско-германских отношений, ход реализации конкретных договоренностей, перспективы дальнейшей активизации сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной и банковской сферах, укрепление политического диалога.

Отметим, что президент Кыргызстана находится с рабочим визитов в Германии. Сегодня, 18 февраля, он принял участие в конференции по безопасности.