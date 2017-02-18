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А.Атамбаев встретился с генеральным секретарем ООН А.ГуттерешемА.Атамбаев встретился с генеральным секретарем ООН А.Гуттерешем

А.Атамбаев вручил А.Меркель орден "Курманжан Датка"

Источник:
http://kabar.kg/news/a.atambae...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410864-ru.html

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Для избежания радикализма в мусульманских странах должны показать, что можно пойти не только путем авторитарного режима, но и демократической, светской страны, - А.Атамбаев (видео)

18 февраля 2017, 16:32       Комментарии

Мюнхен, 18 февраля /Мехриниса Сулайманова – Кабар/. Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев во время мюнхенской конференции по безопасности встретился с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.
В ходе встречи А.Атамбаев вручил канцлеру Германии орден "Курманжан Датка" за вклад в развитие двусторонних отношений и в честь 25-летнего юбилея установления дипломатических отношений между КР и ФРГ.
В ходе встречи были обсуждены актуальные вопросы кыргызско-германских отношений, ход реализации конкретных договоренностей, перспективы дальнейшей активизации сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной и банковской сферах, укрепление политического диалога.
Отметим, что президент Кыргызстана находится с рабочим визитов в Германии. Сегодня, 18 февраля, он принял участие в конференции по безопасности.

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