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А.Атамбаев встретился с генеральным секретарем ООН А.ГуттерешемА.Атамбаев встретился с генеральным секретарем ООН А.Гуттерешем

Меркель стала первой обладательницей ордена "Курманжан Датка"

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410863-ru.html

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Канцлер Германии А.Меркель стала первой женщиной, удостоенной ордена "Курманжан Датка"

18 февраля 2017, 16:32       Комментарии

БИШКЕК, 18 фев - Sputnik. Президент КР Алмазбек Атамбаев наградил федерального канцлера Германии Ангелу Меркель орденом "Курманжан Датка", сообщила пресс-служба главы государства.
Атамбаев ранее вылетел в Бельгию и Германию с рабочими визитами. Он провел двусторонние встречи с королем Бельгии Филиппом и политическим руководством Евросоюза.
© Пресс-служба президента КР / Султан Досалиев Президент КР Алмазбек Атамбаев наградил федерального канцлера Германии Ангелу Меркель орденом "Курманжан Датка" Встреча с Меркель состоялась в рамках рабочего визита президента в Мюнхен. Канцлер ФРГ стала обладательницей ордена за вклад в развитие кыргызско-германских отношений и по случаю 25-летия установления дипломатических отношений между двумя странами. Это первое вручение ордена "Курманжан Датка", учрежденного в ноябре прошлого года.
Орденом "Курманжан Датка" могут награждаться граждане Кыргызстана за особо выдающиеся заслуги в общественно-политической деятельности и за трудовые достижения, вклад в защиту и укрепление государства, единства народа, традиций, воспитание подрастающего поколения в духе любви и уважения к родине.
Помимо этого, орден можно присваивать иностранным гражданам и лицам без гражданства, а также юридическим лицам независимо от формы собственности.

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