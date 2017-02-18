Меркель стала первой обладательницей ордена "Курманжан Датка"

18 февраля 2017, 16:32 Комментарии

БИШКЕК, 18 фев - Sputnik. Президент КР Алмазбек Атамбаев наградил федерального канцлера Германии Ангелу Меркель орденом "Курманжан Датка", сообщила пресс-служба главы государства.

Атамбаев ранее вылетел в Бельгию и Германию с рабочими визитами. Он провел двусторонние встречи с королем Бельгии Филиппом и политическим руководством Евросоюза.

© Пресс-служба президента КР / Султан Досалиев Президент КР Алмазбек Атамбаев наградил федерального канцлера Германии Ангелу Меркель орденом "Курманжан Датка" Встреча с Меркель состоялась в рамках рабочего визита президента в Мюнхен. Канцлер ФРГ стала обладательницей ордена за вклад в развитие кыргызско-германских отношений и по случаю 25-летия установления дипломатических отношений между двумя странами. Это первое вручение ордена "Курманжан Датка", учрежденного в ноябре прошлого года.

Орденом "Курманжан Датка" могут награждаться граждане Кыргызстана за особо выдающиеся заслуги в общественно-политической деятельности и за трудовые достижения, вклад в защиту и укрепление государства, единства народа, традиций, воспитание подрастающего поколения в духе любви и уважения к родине.

Помимо этого, орден можно присваивать иностранным гражданам и лицам без гражданства, а также юридическим лицам независимо от формы собственности.