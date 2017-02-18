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Меркель: Запад так и не смог наладить отношения с РФ после холодной войны

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/355629_me...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410861-ru.html

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Генпрокуратура КР: В отношении депутата А. Шыкмаматова возбуждено уголовное дело

18 февраля 2017, 16:08       Комментарии

Запад так и не смог наладить отношения с Россией после холодной войны. Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель на Мюнхенской конференции по безопасности.
Канцлер выступила с речью, посвященная проблемам и вызовам современной мировой безопасности, в том числе кризисам в Сирии и на Украине.
По словам Ангелы Меркель, в 1963 году началась эта добрая традиция проводить конференцию по безопасности. В этом году она предлагает широкий набор вопросов.
"Наш мир долгое время находился под давлением холодной войны. Потом произошли кардинальные изменения. Система стала многосторонней. Впереди находится сверхдержава США. Над нами главенствуют асимметрические угрозы. У нас нет четкого международного порядка по-прежнему не стабильные отношения с Россией. Эти проблемы нельзя преодолеть в одиночку. Многосторонние связи помогут решить их",- сказала канцлер.
Говоря о ситуации на Украине, она заметила, что не все пункты минских соглашений выполнены. Меркель призвала установить полноценное перемирие в Донбассе.
Отметим, что на международном форуме принимает участие и Президент КР Алмазбек Атамбаев.
Позже глава Кыргызстана проведет двустороннюю встречу с канцлером Германии Ангелой Меркель.

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