Онлайн магазин Бишкек
Доллар США: 69.1054 (-0.0005) 
Евро: 73.5834 (+0.0996) 
Золото: 39.91 $/гр (+0.15) 
Серебро: 0.58 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +2°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Меркель: Запад так и не смог наладить отношения с РФ после холодной войныМеркель: Запад так и не смог наладить отношения с РФ после холодной войныАлмазбек Атамбаев наградил Ангелу Меркель орденом Курманжан ДаткиАлмазбек Атамбаев наградил Ангелу Меркель орденом Курманжан Датки

Топ-5 продуктов, на которые сделал ставку Кыргызстан в 2016 году

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/Kyrgyzst...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410860-ru.html

Похожие новости

Победа французов в Кыргызстане, или Как в Токтогуле сыграли в хорсбол

21 тонну сухофруктов из Кыргызстана не пустили в Россию

В космосе есть еще один Таджикистан! Что кыргызстанцы знают про соседей

Абулгазиев: Хватит уничтожать "легкие" Кыргызстана

Кыргызстан увеличит объемы экспорта в Россию

18 февраля 2017, 15:51       Комментарии

БИШКЕК, 17 фев - Sputnik. Как пережила 2016 год пищевая промышленность Кыргызстана, выяснил Национальный статистический комитет. Sputnik составил рейтинг продуктов, которых в предыдущем году стало ощутимо больше.
1. Сахар. Его производство всего за год выросло троекратно.
2. Сливочное масло. В 2016-м молокозаводы, видимо, работали без отдыха. Результат - рост производства масла в полтора раза.
3. Сыр. Этого молочного продукта стало больше на 20 процентов.
4. Мясо. Результат ударной работы фермеров - рост на 16 процентов.
5. Торты и пирожные. В прошлом году сладостей произвели на 10 процентов больше, чем в позапрошлом.
К сожалению, статистики отмечают и сокращение некоторых видов производства. Например, молока в стране стало на 5 процентов меньше, а табачная отрасль и вовсе рухнула - отмечается семикратное падение.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум