Топ-5 продуктов, на которые сделал ставку Кыргызстан в 2016 году

18 февраля 2017, 15:51 Комментарии

БИШКЕК, 17 фев - Sputnik. Как пережила 2016 год пищевая промышленность Кыргызстана, выяснил Национальный статистический комитет. Sputnik составил рейтинг продуктов, которых в предыдущем году стало ощутимо больше.

1. Сахар. Его производство всего за год выросло троекратно.

2. Сливочное масло. В 2016-м молокозаводы, видимо, работали без отдыха. Результат - рост производства масла в полтора раза.

3. Сыр. Этого молочного продукта стало больше на 20 процентов.

4. Мясо. Результат ударной работы фермеров - рост на 16 процентов.

5. Торты и пирожные. В прошлом году сладостей произвели на 10 процентов больше, чем в позапрошлом.

К сожалению, статистики отмечают и сокращение некоторых видов производства. Например, молока в стране стало на 5 процентов меньше, а табачная отрасль и вовсе рухнула - отмечается семикратное падение.