"Популярная пятерка" от проекта "Кто есть кто": Силовики рулят

18 февраля 2017, 15:36 Комментарии

Проект "Кто есть кто" представляет очередной рейтинг популярных личностей прошедшей недели. Один из участников рейтинга сохраняет свои позиции уже вторую неделю. Интерес к другим популярным личностям прошедшей недели связан с их назначениями или возбуждением уголовного дела. Итак:

<table border="1"> <tr> <td> </td> <td>Первое место - Орозбек Нусувалиев, экс-генеральный директор ОАО "Учкун". Вторую неделю лидирует по количеству просмотров своей обширной трудовой деятельности от главы государственного торгового комплекса "Суусамыр" до руководителя главного печатного станка страны через СЭЗ "Бишкек", где ему вменялось злоупотребление должностным положением и незаконная выдача свидетельства. Но Верховный суд не нашел никаких злоупотреблений.</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> Второе место - Кумушбек Шамканов, заместитель председателя Государственной регистрационной службы, исполняющий обязанности главы ГРС с 13 февраля пока разбираются с Сарпашевым. 56 лет. Окончил факультет промышленного и гражданского строительства Фрунзенского политехнического института. Трудиться начинал мастером в Нарынской ПМК-97 треста "Токмакстрой". Через какое-то время устроился работать главным специалистом в Фонде госимущества, был вице-президентом, а позднее президентом Кыргызской фондовой биржи, генеральным директором Центрально-Азиатской международной информационно-торговой системы. В Госрегистр пришел в 2005 заместителем директора. Потом сменил свой замдиректорский кабинет в ведомстве на кабинет статс-секретаря. Побывал советником премьеров Сатыбалдиева и Оторбаева, вице-губернатором Чуйской области. В ГРС опять его вернул премьер Сариев в качестве заместиля председателя.</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> Третье место - Музаффар Исаков, депутат ЖК КР (СДПК). 34 года. Окончил Университет дружбы народов, а также АУПКР. Начинал трудовую деятельность председателем молодежного комитета сельской управы. Был директором школы в родном селе. Прежде чем сесть в депутатское кресло, возглавлял сельскую управу. В ЖК КР сменил Ашэру Халикову. 13 февраля Генпрокуратура возбудила уголовное дело в отношении депутата Исакова. Как утверждают следователи, будучи главой Таш-Булакского айыл окмоту Сузакского района в период с 2010 по 2015 годы Исаков вынес 315 незаконных постановлений о предоставлении земли сельскохозназначения под индивидуальное строительство.</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> Четвертое место - Алмазбек Карасартов, недавно назначенный командующий Национальной гвардией. 40 лет. Окончил Чирчикское высшее танковое командно-инженерное училище, Общевойсковую академию ВС РФ. Последняя занимаемая должность - начальник оперативного управления Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил КР.</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> Пятое место - Уларбек Шаршеев, недавно назначенный начальник Главного штаба - первый заместитель председателя Государственной пограничной службы. 43 года. Окончил Ташкентское высшее общевойсковое командное училище, Пограничную академию ФСБ Российской Федерации. Службу начинал с должности командира пулеметного взвода пулеметной роты Министерства обороны Кыргызской Республики. С 1999 г. по 2017 г. проходил службу на различных офицерских и руководящих должностях в Государственной пограничной службе: командовал пограничными подразделениями, соединениями и структурным управлением пограничного ведомства.</td> </tr> </table> Проект "Кто есть кто" приглашает читателей АКИpress пополнить ряды его участников. Отправьте свое резюме по адресу kto@akipress.org или заполните форму анкеты на сайте для размещения информации о себе.