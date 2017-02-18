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С 1 апреля станут негодными паспорта образца 1994 года

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/02/s-1-ap...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410858-ru.html

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18 февраля 2017, 15:35       Комментарии

Паспорта образца 1994 года, имеющие отметку о продлении срока действия "бессрочно", будут действовать до 31 марта 2017 года. Об этом напомнила пресс-служба мэрии Бишкека всем горожанам.
С 1 апреля они полностью утратят юридическую силу и будут признаны недействительными. C августа 2015 года ГРС проводит кампанию по бесплатной паспортизации граждан, достигших 60 лет и старше.
"Дорогие бишкекчане! Всех-всех, у кого на руках имеются паспорта образца 1994 года, убедительно просим в срочном порядке обратиться в отделы паспортно-визовой и регистрационной работы по месту жительства для замены на паспорта образца 2004 года (ID-card). В случае возникновения дополнительных вопросов просьба обращаться в call-центр ГРС по номеру 119", − отмечено в сообщении.

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