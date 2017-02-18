Канцлер Германии А.Меркель стала первой женщиной, удостоенной ордена "Курманжан Датка"

18 февраля 2017, 15:21 Комментарии

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев 18 февраля вручил канцлеру Германии Ангеле Меркель орден "Курманжан Датка".

Вручение состоялось в рамках Мюнхенской конференции по безопасности.

А.Меркель стала первой женщиной, которая получила этот орден.

Орден "Курманжан Датка" был учрежден 29 ноября 2016 года. Орденом награждаются граждане Кыргызстана за особо выдающиеся заслуги в общественно-политической деятельности и за трудовые достижения, вклад в защиту и укрепление государства, единства народа, укрепление традиций, воспитание подрастающего поколения в духе любви и уважения к родине.

Помимо этого, орден могут присвоить иностранным гражданам, лицам без гражданства, а также юридическим лицам независимо от формы собственности.