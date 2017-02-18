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А.Атамбаев встретился с канцлером Германии А.МеркельА.Атамбаев встретился с канцлером Германии А.МеркельТекебаев рассказал Генпрокуратуре о своей поездке на Кипр и доходах АтамбаеваТекебаев рассказал Генпрокуратуре о своей поездке на Кипр и доходах Атамбаева

Канцлер Германии А.Меркель стала первой женщиной, удостоенной ордена "Курманжан Датка"

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410855-ru.html

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18 февраля 2017, 15:21       Комментарии

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев 18 февраля вручил канцлеру Германии Ангеле Меркель орден "Курманжан Датка".
Вручение состоялось в рамках Мюнхенской конференции по безопасности.
А.Меркель стала первой женщиной, которая получила этот орден.
Орден "Курманжан Датка" был учрежден 29 ноября 2016 года. Орденом награждаются граждане Кыргызстана за особо выдающиеся заслуги в общественно-политической деятельности и за трудовые достижения, вклад в защиту и укрепление государства, единства народа, укрепление традиций, воспитание подрастающего поколения в духе любви и уважения к родине.
Помимо этого, орден могут присвоить иностранным гражданам, лицам без гражданства, а также юридическим лицам независимо от формы собственности.

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