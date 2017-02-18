А.Атамбаев встретился с канцлером Германии А.Меркель

18 февраля 2017, 15:28 Комментарии

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев февраля встретился с канцлером Германии Ангелой Меркель. Встреча состоялась в рамках рабочего визита А.Атамбаева в Германию.

А.Меркель поприветствовала А.Атамбаева на русском языке. "Как ваши дела?" - сказала она.

Далее они прошли в зал для совместного фотографирования, после чего президент А.Атамбаев вручил канцлеру Германии орден "Курманжан Датка".

"Это орден номер 1", - сказал он.

Также президент преподнес А.Меркель в качестве подарка фотоальбом с ее фотографиями, которые были сделаны во время визита канлера в Кыргызстан в 2016 году.

"Здесь мы были в горах", - сказал А.Атамбаев, комментируя фотографии в альбоме.

Кроме того от имени А.Атамбаева был преподнесен подарок, который она дружественно приняла.