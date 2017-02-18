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А.Атамбаев встретился с канцлером Германии А.Меркель

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410854-ru.html

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А.Атамбаев принимает участие в Мюнхенской конференции по безопасности

18 февраля 2017, 15:28       Комментарии

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев февраля встретился с канцлером Германии Ангелой Меркель. Встреча состоялась в рамках рабочего визита А.Атамбаева в Германию.
А.Меркель поприветствовала А.Атамбаева на русском языке. "Как ваши дела?" - сказала она.
Далее они прошли в зал для совместного фотографирования, после чего президент А.Атамбаев вручил канцлеру Германии орден "Курманжан Датка".
"Это орден номер 1", - сказал он.
Также президент преподнес А.Меркель в качестве подарка фотоальбом с ее фотографиями, которые были сделаны во время визита канлера в Кыргызстан в 2016 году.
"Здесь мы были в горах", - сказал А.Атамбаев, комментируя фотографии в альбоме.
Кроме того от имени А.Атамбаева был преподнесен подарок, который она дружественно приняла.

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