Текебаев рассказал Генпрокуратуре о своей поездке на Кипр и доходах Атамбаева

18 февраля 2017, 15:07 Комментарии

Лидер партии "Ата Мекен" Омурбек Текебаев встретился с сотрудниками Генеральной прокуратуры, сообщила пресс-служба политобъединения.

В ходе беседы политик рассказал, что действительно был на Кипре с частным визитом, в ходе которого встречался с различными специалистами, экспертами, хорошо осведомленными о ситуации в Кыргызстане.

"При беседе с ними я получил немало сведений, в настоящее время они соответствующим образом нами проверяются. В случае их подтверждения, они будут представлены общественности, в том числе и Генеральной прокуратуре для дачи юридической оценки и принятия соответствующих мер, предусмотренных законодательством", – отмечено в пояснительной записке депутата.

Текебаев сообщил, что запросил у Государственной кадровой службы сведения о доходах президента и его близких родственников. Согласно ответу службы, родственники ("атамекеновцы" отметили, что предполагают, что речь идет о супруге Атамбаева) в 2011 году получили $89 тыс. 800, в 2012 году – $120 тыс, в 2013 году – $120 тыс. 328,82, а в 2014 году – $119 тыс. в виде процентов за вклады. При этом отмечается, что в декларациях за 2010-2012 годы отсутствуют данные о наличии каких-либо денежных средств или о полученных доходах.

1 of 4 "Исходя из этого мы заключили, что у супруги Атамбаева появились денежные средства лишь в 2011 году. Если полагаться на данные, представленные ГКС КР за 2012 год, то сумма в размере 120 тыс. долларов – это проценты за вклад. Отсюда возник вопрос: Какую сумму денег должен вложить в банк вкладчик, чтобы получать ежегодно такие проценты? Если, к примеру, даже взять средневзвешенную процентную ставку в размере 4%, то сумма вклада должна быть не менее 3 млн долларов", – сказал Текебаев.

Он напомнил, что обратился к президенту Кыргызстана Алмазбеку Атамбаеву через СМИ, чтобы он разъяснил, откуда у его супруги, не работающей и не ведущей какую-либо предпринимательскую деятельность, имеется такая сумма, и где находятся банки, в которых она держит вклады, в Кыргызстане или за рубежом.

"Кипрские собеседники отметили, что необходимо обратить внимание на то, что Атамбаев будучи премьер-министром КР в марте 2011 года встречался с премьер-министром РФ Путиным, тогда речь шла о 51 % акций Мегакома. То, что состоялась такая беседа, позже подтвердил и его советник Ниязов. В интервью "Фергана.ру" он сказал, что "по вопросу Мегакома стороны пришли к единому мнению, кыргызская сторона обозначила, что вопрос о национализации 51% не стоит, главное, чтобы компания выполняла налоговое законодательство и платила государству положенные дивиденды". Эти сведения совпадают с отдельными фактами. К примеру, в 2011 году Атамбаев встречался с российским премьером, где обещает последнему не национализировать 51 % компании, а позже в этом же году у его супруги появляются внезапно немалые денежные средства. В связи с этим я считаю, что Генеральной прокуратуре КР следует проверить эти факты. Откуда и в связи с чем, у супруги Атамбаева появляются такие денежные средства?" – заявил политик.

По словам Текебаева, на Кипре ему также рассказали о не национализированном и неконфискованном до сих пор имуществе окружения Курманбека Бакиева, которыми якобы заинтересованы люди из окружения Атамбаева. Он отметил, что в частности речь идет об ОАО "Кыргыз Темир" и о компании "Глобал групп".

"По их информации, территория ОАО "Кыргыз Темир" составляет приблизительно 7га земли. И обе компании являлись функционирующими с наличием около таможенных инфраструктур. Согласно сведениям Таможенной службы от 14 февраля 2107 года, в соответствии с решением ГТС от 29 апреля 2015 года ОсОО "Глобал групп" было включено в реестр владельцев складов временного хранения "СВХ". В соответствии с учредительным договором от 11 октября 2013 года участниками ОсОО "Глобал групп" являются ЗАО "СтройДомНам" и ЗАО "Central Asia Finansial Partnership". ОсОО "Глобал групп" 13 октября 2016 года прошла государственную перерегистрацию и реорганизовалось в ЗАО "Глобал групп" с двумя акционерами – ЗАО "Central Asia Finansial Partnership" и ЗАО "СтройДомНам". Особо следует обратить внимание на то, что в соответствии с постановлением Генеральной прокуратуры КР от 15 июня 2010 года на все имущество ОсОО "Глобал групп" был наложен арест в рамках расследуемого уголовного дела. Учитывая перерегистрацию, им удалось снять арест. Рядовому гражданину не удалось бы снять такой арест", — сказал Текебаев.

Он также отметил, что его внимание привлекло то, что председателем ОАО "Кыргыз Темир" являлся всем известный Марат Ахматов, владелец земельного участка, находящегося по адресу улица Скрябина №45, 45а (ОсОО "Глобал Эдвертайзенг"). Парламентарий отметил, что полученные материалы он передал временной депутатской комиссии, возглавляемой депутатом ЖК Канатом Исаевым ("Кыргызстан") для выяснения всех обстоятельств.