Интервью Атамбаева: Ищем альтернативы ЕАЭС, "Преемник", често по Аскарову

18 февраля 2017, 14:31 Комментарии

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев в ходе своего визита в Брюссель побывал в офисе Euronews и ответил на вопросы о соблюдении прав человека в республике, ее членстве в Евразийском экономической союзе, отношении к украинскому конфликту и борьбе с терроризмом.

По словам главы Кыргызстана, дело правозащитника Аскарова является политизированным. Так как резонанс дела начался с того, что Кыргызстан выступил с заявлением о ликвидации военной базы США. Атамбаев сказал что почти все судебные процессы проходят в открытом режиме и суд рассматривает дело объективно.

"Мы приглашали всех заинтересованных лиц и из ООН. Заседания шли в открытом режиме, там только допрос свидетелей был в закрытом режиме. И вы знаете, я считаю, что суд любой страны надо уважать, тем более наша страна заслуживает такого же уважения, как любая страна Евросоюза или США. Для меня, конечно, тоже все эти годы была головная боль дело Аскарова. Но скажу так, я сам был 15 с лишним лет в оппозиции и никогда не слышал про правозащитника Аскарова, а вся эта история с ним вышла, когда мы попросили уйти военную базу США. Поэтому знаете этот вопрос политизированный",- сказал А.Атамбаев

Корреспондент "Euronews" задала вопрос, считает ли Алмазбек Атамбаев приговор Аскарова законным, на что глава республики ответил, что процесс, скорее всего, еще не завершен.

"Это приговор суда. Сейчас Аскаров его обжалует, и рассмотрение дела пройдет в Верховном суде. И все кто имеет, какие-то сомнения могут на месте наблюдать за процессом в суде",- сказал Атамбаев

В отношении политизированности отдельных вопросов Президент сказал, что политический замысел имеет и то, что в ежегодном индексе по коррупции Кыргызстана занимает 136 место из 176 стран.

"Вы знаете это тоже политизированная оценка. Я приведу несколько примеров. Только у нас, благодаря борьбе с коррупцией, доходная часть бюджета за последние пять лет увеличилась в три раза. У нас не построены новые крупные предприятия, нет нефти или газа, и только благодаря борьбе с коррупцией мы смогли решать какие-то экономические проблемы. Например, вот мы смогли увеличить среднюю зарплату учителям в четыре раза и врачам в три раза. Зарплата не высокая, но деньги мы нашли только благодаря борьбе с коррупцией", - заявил президент

На вопрос о том, что ЕАЭС выгоден только Российской Федерации, Атамбаев заявил что у Кыргызстана не было альтернатив, либо остаться в закрытых джунглях, либо вступить в ЕАЭС. Но если появятся другие выгодные альянсы, то республика в ускоренном режиме рассмотрит кандидатуру сотрудничества.

"Нам надо как-то торговать, если мы не вступаем в ЕЭАС, нам просто грозила блокада. В 2010 году, когда нам блокаду сделал Казахстан, вы знаете, у нас даже были человеческие жертвы. Если нам предложат альтернативу, куда нам вступать в Афганистан? Пожалуйста, мы готовы сейчас вступить в Евросоюз, я предлагал это, но мне открыто сказали у нас нет общих границ. Тогда что же вы нам предлагаете? Замкнуться и жить, как в джунглях? Мы должны развиваться, нам нужен рынок",- сказал глава Кыргызстана

В отношении операции преемник глава республики отметил, что в истории страны были времена когда Кыргызстан напрямую зависел от своих соседей и партнеров, но сейчас ситуация изменилась. В стране появились свои и газ и свет, то есть рычаги давления уже не имеют былой силы, сказал Атамбаев.

"Это абсурд, да было такое время, когда страна была зависима от всех соседей, когда любая соседняя республика могла отключать и газ и свет. Мы сейчас другая страна и Путин едет совершенно не для этого, а для решения двусторонних вопросов. Решать, кто будет президентом Кыргызстана, будут не Москва и не Вашингтон, а сами граждане Кыргызстана. Свои вопросы мы решаем сами",- сказал Алмазбек Атамбаев.