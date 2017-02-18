Президент Алмазбек Атамбаев принимает участие в Мюнхенской конференции по безопасности

18 февраля 2017, 14:49 Комментарии

Мюнхен, 18 февраля /Мехриниса Сулайманвоа - Кабар/. Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев в рамках рабочего визита в Германию принимает участие в работе Мюнхенской конференции по безопасности, которая стартовала накануне.

Сегодня с приветственным словом к участникам конференции выступила канцлер Германии Ангела Меркель.

Как сообщалось, А.Атамбаев также проведет двустороннюю встречу с А.Меркель. Лидеры двух государств обсудят актуальные вопросы двусторонних отношений между Кыргызстаном и Германией, а также обменяются мнениями по вопросам региональной и международной повестки дня.

Фото Султана Досалиева