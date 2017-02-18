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Президент Алмазбек Атамбаев принимает участие в Мюнхенской конференции по безопасности

 

Фотографии: kabar.kg

   

Источник:
http://kabar.kg/news/prezident...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410850-ru.html

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Алмазбек Атамбаев принял участие в Мюнхенской конференции

18 февраля 2017, 14:49       Комментарии

Мюнхен, 18 февраля /Мехриниса Сулайманвоа - Кабар/. Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев в рамках рабочего визита в Германию принимает участие в работе Мюнхенской конференции по безопасности, которая стартовала накануне.
Сегодня с приветственным словом к участникам конференции выступила канцлер Германии Ангела Меркель.
Как сообщалось, А.Атамбаев также проведет двустороннюю встречу с А.Меркель. Лидеры двух государств обсудят актуальные вопросы двусторонних отношений между Кыргызстаном и Германией, а также обменяются мнениями по вопросам региональной и международной повестки дня.
Фото Султана Досалиева

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