Онлайн магазин Бишкек
Доллар США: 69.1054 (-0.0005) 
Евро: 73.5834 (+0.0996) 
Золото: 39.91 $/гр (+0.15) 
Серебро: 0.58 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +2°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Для избежания радикализма в мусульманских странах должны показать, что можно пойти не только путем авторитарного режима, но и демократической, светской страны, - А.Атамбаев (видео)Для избежания радикализма в мусульманских странах должны показать, что можно пойти не только путем авторитарного режима, но и демократической, светской страны, - А.Атамбаев (видео)Меркель назвала причину непрекращения военных действий на УкраинеМеркель назвала причину непрекращения военных действий на Украине

Атамбаев о членстве в ЕАЭС: нам нужно было замкнуться и жить, как в джунглях?

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/politics...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410849-ru.html

Похожие новости

Текебаев рассказал Генпрокуратуре о своей поездке на Кипр и доходах Атамбаева

Президент Алмазбек Атамбаев принимает участие в Мюнхенской конференции по безопасности

Для избежания радикализма в мусульманских странах должны показать, что можно пойти не только путем авторитарного режима, но и демократической, светской страны, - А.Атамбаев (видео)

Интервью Атамбаева: Ищем альтернативы ЕАЭС, "Преемник", често по Аскарову

Алмазбек Атамбаев принял участие в Мюнхенской конференции

18 февраля 2017, 14:41       Комментарии

БИШКЕК, 18 фев - Sputnik. Алмазбек Атамбаев в интервью телеканалу Euronews в Брюсселе заявил, что если бы Кыргызстан не вступил в Евразийский экономический союз, республике "грозила бы блокада".
Журналист телеканала спросила президента: "Не считаете ли вы, что союз больше всего отражает интересы России и что Кыргызстан может оказаться в невыгодном положении, как это, по утверждению Лукашенко, произошло с Беларусью?".
По словам Атамбаева, "стране надо с кем-то торговать, надо как-то работать с соседями". Он отметил, что, если бы Кыргызстан не вступил в ЕАЭС, республике грозила бы блокада.
"В 2010 году, когда Казахстан устроил нам блокаду на полтора месяца, у нас даже были человеческие жертвы. Если нам предложат альтернативу... Пожалуйста, мы готовы хоть сегодня вступить в Евросоюз. Я предлагал это, но мне открыто сказали: у нас нет общих границ. Тогда что же вы предлагаете? Замкнуться и жить, как в джунглях, что ли? У нас 6 миллионов человек, мы должны развиваться, нам нужен рынок", - отметил глава государства.
Журналист задала уточняющий вопрос: считает ли президент, что ЕАЭС прежде всего учитывает интересы России?
"Я не знаю, может, Россия так хотела бы... Но сегодня этот союз выгоден и, например, Кыргызстану. Почему? Хотя бы потому, что в России работает более полумиллиона наших трудовых мигрантов, которые в силу разных причин были вынуждены туда уехать", - ответил Атамбаев.
По его словам, после вступления страны в ЕАЭС у мигрантов появились права.
"Раньше они были там как рабы, а теперь у них есть права. Они могут легально устроиться на работу", - добавил глава государства.
Кыргызстан стал полноправным членом ЕАЭС в августе 2015 года.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум