Атамбаев о членстве в ЕАЭС: нам нужно было замкнуться и жить, как в джунглях?

18 февраля 2017, 14:41 Комментарии

БИШКЕК, 18 фев - Sputnik. Алмазбек Атамбаев в интервью телеканалу Euronews в Брюсселе заявил, что если бы Кыргызстан не вступил в Евразийский экономический союз, республике "грозила бы блокада".

Журналист телеканала спросила президента: "Не считаете ли вы, что союз больше всего отражает интересы России и что Кыргызстан может оказаться в невыгодном положении, как это, по утверждению Лукашенко, произошло с Беларусью?".

По словам Атамбаева, "стране надо с кем-то торговать, надо как-то работать с соседями". Он отметил, что, если бы Кыргызстан не вступил в ЕАЭС, республике грозила бы блокада.

"В 2010 году, когда Казахстан устроил нам блокаду на полтора месяца, у нас даже были человеческие жертвы. Если нам предложат альтернативу... Пожалуйста, мы готовы хоть сегодня вступить в Евросоюз. Я предлагал это, но мне открыто сказали: у нас нет общих границ. Тогда что же вы предлагаете? Замкнуться и жить, как в джунглях, что ли? У нас 6 миллионов человек, мы должны развиваться, нам нужен рынок", - отметил глава государства.

Журналист задала уточняющий вопрос: считает ли президент, что ЕАЭС прежде всего учитывает интересы России?

"Я не знаю, может, Россия так хотела бы... Но сегодня этот союз выгоден и, например, Кыргызстану. Почему? Хотя бы потому, что в России работает более полумиллиона наших трудовых мигрантов, которые в силу разных причин были вынуждены туда уехать", - ответил Атамбаев.

По его словам, после вступления страны в ЕАЭС у мигрантов появились права.

"Раньше они были там как рабы, а теперь у них есть права. Они могут легально устроиться на работу", - добавил глава государства.

Кыргызстан стал полноправным членом ЕАЭС в августе 2015 года.