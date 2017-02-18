Для избежания радикализма в мусульманских странах должны показать, что можно пойти не только путем авторитарного режима, но и демократической, светской страны, - А.Атамбаев (видео)

18 февраля 2017, 14:46 Комментарии

За последние годы мы смогли значительно укрепить наш антитеррористический центр, сказал президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев во время интервью телеканалу "Евроньюс".

Глава государства рассказал, как Кыргызстан борется с ИГИЛ и с терроризмом в целом.

"Все эти беды, эти игилы, мигилы, радикальные течения возникают из-за неграмотности людей. В последние годы, в прошлом году, в этом году мы направляем на образование в стране не 4-5%, как в других странах, а 24%.

Слава Богу, я не хочу сглазить, но в отличии от соседних стран, где никаких революций не было, у нас пока был всего один теракт - в китайском посольстве. И мы сразу же его раскрыли и приняли меры, чтобы не допускать [повторения]. Это был теракт без человеческих жертв, сам террорист погиб", - сказал он.

Также президент ответил на вопрос, отслеживает ли страна кыргызстанцев, которые уезжают воевать в Сирию.

"Конечно. Они начали сейчас возвращаться обратно. Туда ехали, мы знаем, какой дорогой, обратно откуда. И мы работаем с теми странами, где они скрываются, не выдают нам. Конечно, мы работаем в этом плане очень активно. Потому что это беда. Но главное - надо бороться не только с последствиями, а делать так, чтобы сам радикальный исламизм не возникал. Из чего возникает радикальный исламизм? Идеология так называемого Исламского государства - это на самом деле что-то типа социализма. Вот в ваших странах - они приводят примеры конкретных стран: арабских, центральноазиатских - сидят, по их мнению, диктаторы десятилетиями, у вас одна семья все разворовывает, а мы построим общество всеобщей справедливости. То есть, что надо делать? Здесь именно Кыргызстан может выступить примером. Потому что если люди видят, что реально власть избирается путем честных выборов, что постепенно налаживается справедливость, то можно пойти этим путем. Даже некоторые руководители исламских партий говорят: слушайте, может, надо было пойти путем именно Кыргызстана? Потому что если мы хотим, чтобы этого радикализма не было, то мы в мусульманских странах должны показать, что страна может пойти не только путем авторитарного, диктаторского режима или путем радикализма. Есть третий путь: это путь нормальной, демократической, светской страны. То, что мы и делаем", - сказал А.Атамбаев.