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Интервью Атамбаева: Ищем альтернативы ЕАЭС, "Преемник", често по АскаровуИнтервью Атамбаева: Ищем альтернативы ЕАЭС, "Преемник", често по АскаровуВ войсковых частях Нацгвардии прошел День открытых дверейВ войсковых частях Нацгвардии прошел День открытых дверей

Алмазбек Атамбаев принял участие в Мюнхенской конференции

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/02/almazb...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410847-ru.html

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18 февраля 2017, 14:30       Комментарии

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев принял участие в Мюнхенской конференции в Германии.
Это 53-я по счету ежегодная встреча, на которой присутствуют лидеры мировых стран, политиков и экспертов. Конференция посвящена проблемам и вызовам современной мировой безопасности, в том числе кризисам в Сирии и на Украине.
Во время приветственной речи канцлер Германии Ангела Меркель отметила, что традиция проводить данную конференцию зародилась еще в 1963 году.
"Наш мир долгое время находился под давлением холодной войны. Потом произошли кардинальные изменения. Система стала многосторонней. Впереди находится сверхдержава США. Над нами главенствуют ассиметрические угрозы. У нас нет четкого международного порядка, по-прежнему не стабильные отношения с Россией. Эти проблемы нельзя преодолеть в одиночку. Многосторонние связи помогут решить их", – сказала канцлер.
Отметим, позже ожидается двусторонняя встреча главы государства Алмазбека Атамбаева с канцлером Германии Ангелой Меркель.

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