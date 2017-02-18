18 февраля 2017, 14:30 Комментарии

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев принял участие в Мюнхенской конференции в Германии.

Это 53-я по счету ежегодная встреча, на которой присутствуют лидеры мировых стран, политиков и экспертов. Конференция посвящена проблемам и вызовам современной мировой безопасности, в том числе кризисам в Сирии и на Украине.

Во время приветственной речи канцлер Германии Ангела Меркель отметила, что традиция проводить данную конференцию зародилась еще в 1963 году.

"Наш мир долгое время находился под давлением холодной войны. Потом произошли кардинальные изменения. Система стала многосторонней. Впереди находится сверхдержава США. Над нами главенствуют ассиметрические угрозы. У нас нет четкого международного порядка, по-прежнему не стабильные отношения с Россией. Эти проблемы нельзя преодолеть в одиночку. Многосторонние связи помогут решить их", – сказала канцлер.

Отметим, позже ожидается двусторонняя встреча главы государства Алмазбека Атамбаева с канцлером Германии Ангелой Меркель.