Меркель назвала причину непрекращения военных действий на Украине

18 февраля 2017, 14:40 Комментарии

Канцлер Германии Ангела Меркель в ходе своей речи на Мюнхенской конференции затронула вопрос Украины.

"К сожалению, не все Минские договоренности исполнены. Почему не прекращаются военные действия? Потому что принцип территориальной целостности нарушен. Мы должны действовать решительно, но при этом сохранить европейский порядок", − сказала Меркель.

Отметим, президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев также принимает участие в конференции. Позже Атамбаев и Меркель должны провести двустороннюю встречу.