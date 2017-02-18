Онлайн магазин Бишкек
Доллар США: 69.1054 (-0.0005) 
Евро: 73.5834 (+0.0996) 
Золото: 39.91 $/гр (+0.15) 
Серебро: 0.58 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +2°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

В войсковых частях Нацгвардии прошел День открытых дверейВ войсковых частях Нацгвардии прошел День открытых дверейАбсурд — Атамбаев о слухах, что Путин укажет на "удобного" кандидата в президентыАбсурд — Атамбаев о слухах, что Путин укажет на "удобного" кандидата в президенты

Стал известен 4 подозреваемый по делу об убийстве Ким Чон Нама

Источник:
http://www.vb.kg/doc/355625_st...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410845-ru.html

Похожие новости

В Москве задержан мужчина, подозреваемый в изнасиловании несовершеннолетней кыргызстанки

Девочку-подростка из КР изнасиловали в Москве. Подозреваемый задержан

Жолчиев: причины ЧП на стройке в Бишкеке станут известны через 2 недели

День 17 Февраля: Жена продала машину неизвестным, и машина оказалась у мужа на работе

Юные Кулибины. Стали известны имена победителей олимпиады

18 февраля 2017, 14:15       Комментарии

Полиция Малайзии раскрыла личность четвертого подозреваемого по делу об убийстве Ким Чон Нама - брата лидера КНДР Ким Чен Ына. Об этом в субботу, 18 февраля, сообщает Reuters.
Уроженец Северной Кореи Ри Чон Чхоль (Ri Jong Chol) был задержан днем ранее в штате Селангор. Мужчину 1970 года рождения подозревают в причастности к смерти Ким Чон Нама. Источники в правительстве Малайзии отмечают, что по меньшей мере еще трое подозреваемых находятся на свободе.
Ри Чон Чхоль оказался первым выходцем из КНДР, заподозренным в этом преступлении. 15 февраля сообщалось, что в связи с убийством брата Ким Чен Ына задержали гражданку Мьянмы (по другим данным - Вьетнама). Также были арестованы житель Малайзии и женщина из Индонезии.
Ким Чен Нам - брат Ким Чен Ына по отцу, не был в КНДР с 2001 года. Он был убит 13 февраля в аэропорту Куала-Лумпура. Из столицы Малайзии он собирался вылететь в Макао к своей семье.
По данным следствия, покушение совершили две женщины, им удалось скрыться с места преступления. Существует разные версии его убийства: брата корейского лидера могли ранить отравленными иглами, плеснуть в него токсичной жидкостью или провести по лицу смоченным в ядовитом веществе тампоном.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум