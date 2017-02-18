В войсковых частях Нацгвардии прошел День открытых дверей

18 февраля 2017, 14:29 Комментарии

Бишкек, 18 февраля /Кабар/. В войсковых частях 701 и 714 Национальной гвардии Вооруженных Сил КР прошел День открытых дверей.

Как сообщает пресс-служба Национальной гвардии ВС КР, более 3 тыс человек посетили эти войсковые части и окунулись в атмосферу настоящей армейской жизни.

Кроме обширной экскурсии по расположению частей, вниманию гостей и посетителей были представлены образцы вооружения и военной авто- и бронетехники, специальные средства, средства связи, военное обмундирование и мн. др. Также гости ознакомились с жизнью и бытом личного состава - для этого в программу были включены посещение солдатских столовых, спальных помещений (казарм), спортивных и тренажерных залов, стрелковых тиров.

Показательные выступления с демонстрацией элементов рукопашного боя, операций по освобождению заложников, ликвидации террористических групп с применением различных элементов специальной техники (например, в много этажном здании), выполнение учебных прыжков с парашютом, специальные комбинированные упражнения из пистолета и автомата также были в программе сегодняшнего дня.

День открытых дверей проводился в рамках празднования Дня защитника Отечества, а также пропаганды и повышения престижа военной службы среди молодежи.