Онлайн магазин Бишкек
Доллар США: 69.1054 (-0.0005) 
Евро: 73.5834 (+0.0996) 
Золото: 39.91 $/гр (+0.15) 
Серебро: 0.58 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +2°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Стал известен 4 подозреваемый по делу об убийстве Ким Чон НамаСтал известен 4 подозреваемый по делу об убийстве Ким Чон НамаА.Атамбаев принимает участие в Мюнхенской конференции по безопасностиА.Атамбаев принимает участие в Мюнхенской конференции по безопасности

Абсурд — Атамбаев о слухах, что Путин укажет на "удобного" кандидата в президенты

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/politics...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410843-ru.html

Похожие новости

Текебаев рассказал Генпрокуратуре о своей поездке на Кипр и доходах Атамбаева

Президент Алмазбек Атамбаев принимает участие в Мюнхенской конференции по безопасности

Для избежания радикализма в мусульманских странах должны показать, что можно пойти не только путем авторитарного режима, но и демократической, светской страны, - А.Атамбаев (видео)

Атамбаев о членстве в ЕАЭС: нам нужно было замкнуться и жить, как в джунглях?

Интервью Атамбаева: Ищем альтернативы ЕАЭС, "Преемник", често по Аскарову

18 февраля 2017, 14:12       Комментарии

БИШКЕК, 18 фев - Sputnik. Президент Алмазбек Атамбаев в интервью телеканалу Euronews назвал абсурдом слухи о том, что российский лидер Владимир Путин во время предстоящего визита в Кыргызстан укажет на удобного для Кремля кандидата.
Атамбаев вылетел в Бельгию и Германию с рабочими визитами. Президент провел двусторонние встречи с королем Бельгии Филиппом и политическим руководством Евросоюза. В Брюсселе он дал интервью Euronews.
Журналист телеканала спросила, что Атамбаев может сказать тем людям, которые заявляют, что "Владимир Путин во время предстоящего визита в Кыргызстан укажет на удобного для Кремля кандидата в президенты".
По словам главы государства, так говорят политики, которые в свое время довели республику "до абсурдного состояния".
"Да, было время, когда страна полностью зависела от соседей, когда нам могли выключить газ, свет и так далее. Сегодня мы - совершенно другая страна... Конечно, Путин едет совершенно не для этого. У нас есть вопросы, которые надо обсудить", - сказал Атамбаев.
Решать, кто станет президентом КР, будет не Москва и не Вашингтон, а народ, заявил глава государства.
"Поверьте мне, у нас другая страна и другие люди. Свои проблемы мы решаем сами", - добавил он.
Владимир Путин посетит Кыргызстан с рабочим визитом в конце февраля.
Президентские выборы планируется провести 19 ноября 2017 года. Свои кандидатуры собираются выдвинуть экс-премьер Темир Сариев, лидер партии "Онугуу - Прогресс" Бакыт Торобаев и глава парламентской фракции "Республика - Ата-Журт" Омурбек Бабанов.
Примерное расписание выборов главы государства узнайте в материале Sputnik Кыргызстан>>

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум