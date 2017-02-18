Абсурд — Атамбаев о слухах, что Путин укажет на "удобного" кандидата в президенты

18 февраля 2017, 14:12 Комментарии

БИШКЕК, 18 фев - Sputnik. Президент Алмазбек Атамбаев в интервью телеканалу Euronews назвал абсурдом слухи о том, что российский лидер Владимир Путин во время предстоящего визита в Кыргызстан укажет на удобного для Кремля кандидата.

Атамбаев вылетел в Бельгию и Германию с рабочими визитами. Президент провел двусторонние встречи с королем Бельгии Филиппом и политическим руководством Евросоюза. В Брюсселе он дал интервью Euronews.

Журналист телеканала спросила, что Атамбаев может сказать тем людям, которые заявляют, что "Владимир Путин во время предстоящего визита в Кыргызстан укажет на удобного для Кремля кандидата в президенты".

По словам главы государства, так говорят политики, которые в свое время довели республику "до абсурдного состояния".

"Да, было время, когда страна полностью зависела от соседей, когда нам могли выключить газ, свет и так далее. Сегодня мы - совершенно другая страна... Конечно, Путин едет совершенно не для этого. У нас есть вопросы, которые надо обсудить", - сказал Атамбаев.

Решать, кто станет президентом КР, будет не Москва и не Вашингтон, а народ, заявил глава государства.

"Поверьте мне, у нас другая страна и другие люди. Свои проблемы мы решаем сами", - добавил он.

Владимир Путин посетит Кыргызстан с рабочим визитом в конце февраля.

Президентские выборы планируется провести 19 ноября 2017 года. Свои кандидатуры собираются выдвинуть экс-премьер Темир Сариев, лидер партии "Онугуу - Прогресс" Бакыт Торобаев и глава парламентской фракции "Республика - Ата-Журт" Омурбек Бабанов.

Примерное расписание выборов главы государства узнайте в материале Sputnik Кыргызстан>>