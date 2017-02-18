Тела мужчины и пожилой женщины найдены в сгоревшем доме в Ысык-Ате

18 февраля 2017, 14:38 Комментарии

БИШКЕК, 18 фев - Sputnik. При пожаре в жилом доме в Ысык-Атинском районе Чуйской области погибли два человека, сообщила пресс-служба МЧС.

Возгорание произошло в селе Сары-Жон, в одной из комнат (16 квадратных метров) жилого дома. Сгорели деревянный пол, палас, мебель, два телевизора и оконная рама.

В комнате были обнаружены тела 48-летнего мужчины и женщины примерно 60 лет. Причины пожара устанавливаются.