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Тела мужчины и пожилой женщины найдены в сгоревшем доме в Ысык-Ате

Источник:
https://ru.sputnik.kg/incident...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410842-ru.html

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18 февраля 2017, 14:38       Комментарии

БИШКЕК, 18 фев - Sputnik. При пожаре в жилом доме в Ысык-Атинском районе Чуйской области погибли два человека, сообщила пресс-служба МЧС.
Возгорание произошло в селе Сары-Жон, в одной из комнат (16 квадратных метров) жилого дома. Сгорели деревянный пол, палас, мебель, два телевизора и оконная рама.
В комнате были обнаружены тела 48-летнего мужчины и женщины примерно 60 лет. Причины пожара устанавливаются.

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