А.Атамбаев принимает участие в Мюнхенской конференции по безопасности

18 февраля 2017, 14:10 Комментарии

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев 18 февраля принимает участие в Мюнхенской конференции по безопасности.

С приветственным словом выступила канцлер Германии Ангела Меркель.

После панельной сессии "Трансатлантические отношения и международный порядок" ожидается двусторонняя встреча А.Атамбаева и А.Меркель.

Мюнхенская конференция по безопасности - ежегодная конференция, проводимая с 1962 года. Участниками форума в первые 30 лет были военные и политические лидеры государств НАТО, политологи и представители СМИ. С 1990-х годов в конференции участвуют представители России и других стран Восточной Европы (с 1995), Китая, Индии, Японии.