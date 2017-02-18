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Более 100 боевиков убиты в Пакистане после взрыва в мавзолее

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/355624_bo...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410840-ru.html

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Атамбаев выразил соболезнования президенту Пакистана в связи с терактом

18 февраля 2017, 13:50       Комментарии

Власти Пакистана сообщили, что более 100 боевиков убиты в ходе спецопераций в разных районах Пакистана, проведенных на следующий день после взрыва в мавзолее города Сехван-Шариф в провинции Синд. Об этом сообщает Би-би-си.
"Террористы будут преследоваться беспощадно, в массовом порядке, везде и повсюду", - говорится в заявлении пакистанских военных.
Жертвами нападения смертника на суфийскую святыню стали по меньшей мере 80 человек, еще более 150 получили ранения.
Ответственность за взрыв взяла на себя запрещенная в Кыргызстане и других странах мира группировка "Исламское государство".
Взрыв произошел в тот момент, когда в мавзолее собрались верующие для вечерней молитвы.
В связи с нападением власти провинции Синд объявили трехдневный траур, по всей стране были усилены меры безопасности.
Премьер-министр Пакистана Наваз Шариф выступил с осуждением нападения и поручил силовым структурам как можно скорее найти организаторов взрыва.

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