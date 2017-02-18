Что стоит за игрой "Синий кит" и всплеском интереса к "суицидальным пабликам"?

18 февраля 2017, 13:50 Комментарии

Об игре "Синий кит", в процессе которой подросток в течение 50 дней должен выполнять те самые "задания" (в основном связанные с нанесением физического вреда себе), пишут крупнейшие СМИ, а правоохранительные органы находят след "суицидальных пабликов" в некоторых делах о попытках самоубийств. При этом исследователи, изучающие "группы смерти", убеждены, что классифицировать это явление следует, скорее, как городскую легенду. Российское издание "Медуза" попыталась выяснить, в чем смысл игры "Синий кит".

В начале февраля 2017 года в русскоязычном интернете опять началось бурное обсуждение игры, известной журналистам как "Синий кит" - по хэштегу #синийкит. Это один из хэштегов, которые пользователи социальных сетей (как правило, подростки) оставляют на своих страницах, чтобы поучаствовать в ней; есть и другие: #явигре, #тихийдом, #синий, #синей.

Хэштег нередко сопровождается стихами; вот довольно типичные: "Синий дом, что стоит на волнах / Синей кит, что плывет в облаках / Забирай меня, кит, к себе / Я жду инструкций. Я готова к игре").

Образ кита, по всей видимости, позаимствован из песни "Гореть" группы "Люмен" - и символизирует отчужденность и одиночество. Резкий рост числа таких сообщений в феврале зафиксировал "Центр интернет-технологий" - равно как и другие исследователи, при этом информацию об игре ищут не только в России, но и в Кыргызстане, Казахстане и на Украине.

Игра начинается после публикации сообщения: с пользователем якобы связывается "куратор" игры, обычно с аккаунта, который нельзя идентифицировать. Он объясняет правила: "никому не говорить об этой игре", "всегда выполнять мои задания, каким бы оно не было", "за невыполнение любого задания ты исключаешься из игры навсегда и тебя ждут плохие последствия". Также куратор выдает задания; их, скорее всего, 50 - по одному на день (вероятно, это отсылка к книге "50 дней до моего самоубийства").

Существует типовой список заданий - его (текстом и картинкой) прислали сразу несколько играющих и желающих играть в "Синего кита" пользователей "ВКонтакте", с которыми общался корреспондент "Медузы". Задания связаны с нанесением физического вреда себе ("на руке лезвием вырезать f57"), китами ("нарисовать кита на листочке") и страхом ("целый день смотреть страшные видео"). Для выполнения некоторых заданий игрок должен забраться на крышу высоток. Задания с 30-го по 49-е такие: "Ты каждый день в 4:20 просыпаешься, смотришь видео, слушаешь музыку, и каждый день делаешь по одному порезу на руке, разговариваешь с китом".

Последнее задание - самоубийство. Бывают нетиповые задания, например, некоторым пользователям "кураторы" предлагают перебежать дорогу перед автомобилем и снять это на видео (такой вид развлечения получил среди подростков название "беги или умри").

Если пользователь решает покинуть игру, "куратор" обещает прийти к нему домой и убить его родителей. Как пишут пользователи имиджборда "Двач", чтобы узнать адрес, "куратор" отправляет пользователю ссылку на сервис, фиксирующий геоданные либо ip-адрес. Один из собеседников "Медузы" (просил не называть своего имени) рассказал, что одноклассник его младшего брата, участвовавший в "Синем ките", не решался покинуть игру именно из-за таких угроз - оба учатся в седьмом классе одной из крымских школ.

"О том, что он играет, узнала сначала классная руководительница, а потом директор. Парень, весь перепуганный, сидел у него в кабинете несколько часов. Затем все-таки рассказал, что не может перестать играть, иначе его родителей убьют", - сказал собеседник "Медузы". Он добавил, что после того, как об игре стало известно, во всей параллели объявили внеочередные родительские собрания; подростка в качестве наказания родители "отправили под домашний арест".

После всплеска интереса к игре со стороны пользователей газеты начали писать о "возвращении „групп смерти"". Первой о существовании "скоординированной сети" сообществ "ВКонтакте", администраторы которых раздают подросткам задания, якобы ведущие к самоубийствам, рассказала в мае 2016 года обозреватель "Новой газеты" Галина Мурсалиева. В тексте утверждалось, что жертвами стали 130 подростков. Нынешняя волна, пишет Мурсалиева, приведет к новым жертвам, а потому "незамедлительно нужно создать специальное подразделение по борьбе со смертельно опасными угрозами детям".

Следственный комитет и МВД России обратили внимание на "группы смерти". 17 февраля в Северной Осетии задержали четверых "координаторов „групп смерти"", 14 февраля СК по Московской области возбудил уголовное дело по статье "Доведение до самоубийства" по факту попытки суицида двух девушек-подростков; по версии следствия, "неустановленные лица через аккаунты в соцсетях оказывали на девочек психологическое давление, давали опасные для здоровья задания".

Версий о происхождении игры - огромное количество. Например, директор "Центра исследований легитимности и политического протеста" Евгений Венедиктов говорит о возможной причастности западных спецслужб, а менеджер по интернет-маркетингу компании "Мегафон" Антон Елизаров убежден, что за созданием групп стоят украинские националисты.

С игрой пытаются бороться социальные сети: "ВКонтакте" блокирует пользователей, оставляющих соответствующие хэштеги; администрация Instagram пообещала обратить внимание на проблему.

Новые посты с хэштегами, связанными с игрой, появляются во "ВКонтакте" каждую минуту, однако многие аккаунты, с которых они написаны, выглядят как фальшивые страницы. У этих аккаунтов практически нет друзей, а все публикации на стене относятся к минувшей неделе. Кроме того, в переписке с корреспондентом "Медузы" многие пользователи прямо подтвердили, что "пишут с фейков", чтобы их реальные имена никто не узнал, а их реальные аккаунты не были забанены.

Кроме того, больше половины пользователей, с которыми связался корреспондент "Медузы", оказались так называемыми "антикитами" или "дельфинами" - подростками, которые пытаются отговорить от гипотетического самоубийства потенциальных игроков с помощью личных сообщений ("Я хочу, чтобы ты не делал этого. Подумай о близких. Представь что будет...") или сообщений на стене ("Я слышал, ты звал (а) кита? / Который в тихий дом тебя ведет / Но вспомни маму, и представь ее глаза / Когда она увидит, что с тобой.").

Прочие объясняли, что оставили хэштег, связанный с игрой, из любопытства. Два человека (одному из них 25 лет) заявили, что ищут организаторов, поскольку "из-за игры" попытку суицида предприняли их знакомые; впрочем, на просьбу рассказать подробности они не ответили.

Некоторые пользователи, анонимно говорившие с "Медузой", также заявили, что уже слышали об игре - год или два назад, и нынешний всплеск интереса - не первый. Многие отмечали, что "кураторы" - такие же подростки, как и игроки, и пишут они зачастую с фейковых аккаунтов (в русскоязычном "Твиттере" даже развернулся импровизированный флешмоб - пользователи просят "кураторов" прислать задание, а затем начинают их троллить, например, присылая в ответ вырезанных из бумаги (а не на руке) китов; результатами пользователи делятся все под теми же, "игровыми", хештегами). Собеседники "Медузы" допускают, что некоторые игроки верят словам "кураторов" (в том числе, из угрозам), но лишь те, у кого шаткая психика.

"Страшные истории о том, что игра „Синий кит" подталкивает к самоубийству, представляют собой классическую городскую легенду, при этом существует явление остенсии, при котором человек воплощает в жизнь фольклорный сюжет, например, кто-то, наслушавшись историй про игру „Синий кит", может создать соответствующий паблик, - говорится в комментарии, который по просьбе „Медузы" подготовили специалисты исследовательской группы "Мониторинг актуального фольклора Института общественных наук при РАНХиГС" Александра Архипова, Мария Волкова и Анна Кирзюк. - Историй о чем-то, что угрожает нашим детям, очень много. Например, совсем недавно интернет обошли предупреждения о „наркожвачках", подкрепленные письмом из департамента образования, содержащим фальшивую ссылку на письмо из МВД. Другие пользователи обмениваются предупреждениями о 18 террористах из ИГИЛ или о „банде педофилов", коварно заманивающих детей в машину. Во всех таких историях действуют анонимные враждебные силы, злодеи, чьи мотивы никак не рационализируются. Такие истории возникают, потому что речь идет о боязни потери контроля над детьми. Взрослые, погруженные в интернет меньше, чем подростки, воспринимают его как непонятную и опасную реальность".

Ведущий научный сотрудник Института этнологии и антропологии РАН, доктор исторических наук Дмитрий Громов также считает, что истории про "Синего кита" - это разновидность легенды.

"Эпидемии слухов (в том числе, построенных по типу городских легенд) основываются на фобиях, существующих в обществе. Здесь может подключаться часто встречающийся у подростков интерес к тематике суицида. Но надо понимать, что молодые люди, которые интересуются суицидом, в подавляющем большинстве случаев к нему вовсе не стремятся. Для подросткового сознания это что-то вроде страшилок про Черную Руку или Синие Занавески, такая экстремальная грань, подходя к которой, можно пощекотать себе нервы, а потом обсудить это в кругу сверстников. Для подростков такая деятельность - часть процесса освоения мира", - сказал Громов в разговоре с "Медузой".

По словам Громова, самоубийства подростков (включая тех, которые участвовали в играх, подобных "Синему киту") происходят по другим причинам: "Несколько лет назад была подобная волна - кто-то из депутатов сказал, что есть субкультуры готов и эмо, из-за которых происходят самоубийства, и если мы запретим готов, то суицидов станет меньше (депутаты Госдумы действительно обсуждали такой запрет в 2008 году, хотя этой молодежной культуры в то время уже практически не существовало - прим. „Медузы"). Подростковый суицид - большая социальная проблема, обусловленная множеством факторов; эта проблема существует независимо от игр и мало с ними связана".