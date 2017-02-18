21 тонну сухофруктов из Кыргызстана не пустили в Россию

18 февраля 2017, 13:16 Комментарии

В Астраханской области пограничники не пустили в Россию сухофрукты из Кыргызстана. Груз находился в автомобиле груженный 21 тонной сухофруктов следовавших из Кыргызстана в северокавказские регионы России. Однако перевозчик не смог представить необходимые сопроводительные документы, подтверждающие качество продукта и страну его происхождения.

В результате груз в Россию не пустили и отправили обратно в Кыргызстан.

Стоит отметить что в феврале этого года в РФ также не смогли доставить груз из Кыргызстана и Казахстана. Тогда в число непропущенных товаров вошли две партии мандаринов общим весом полтонны, происхождением из Марокко и Пакистана, а также 100 килограммов свежих эквадорских бананов, 20 тонн казахстанского репчатого лука, 1,1 тонны свежих казахстанских яблок, 570 килограммов кыргызского изюма, урюка и смеси сухофруктов, 550 килограммов сена и соломы.

По данным управления Россельхознадзора по Новосибирской области, было установлено, что товары перевозились в отсутствие фитосанитарных сертификатов или же с поддельными документами.