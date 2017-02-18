Онлайн магазин Бишкек
Доллар США: 69.1054 (-0.0005) 
Евро: 73.5834 (+0.0996) 
Золото: 39.91 $/гр (+0.15) 
Серебро: 0.58 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +2°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Президент Алмазбек Атамбаев встретился Джорджем СоросомПрезидент Алмазбек Атамбаев встретился Джорджем СоросомСкандал с Сарпашевым: на имущество по улице Скрябина наложен арестСкандал с Сарпашевым: на имущество по улице Скрябина наложен арест

21 тонну сухофруктов из Кыргызстана не пустили в Россию

Источник:
http://www.vb.kg/doc/355622_21...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410837-ru.html

Похожие новости

Победа французов в Кыргызстане, или Как в Токтогуле сыграли в хорсбол

В космосе есть еще один Таджикистан! Что кыргызстанцы знают про соседей

Абулгазиев: Хватит уничтожать "легкие" Кыргызстана

Кыргызстан увеличит объемы экспорта в Россию

МИД: Граждан Кыргызстана среди погибших и пострадавших в теракте в Пакистане нет

18 февраля 2017, 13:16       Комментарии

В Астраханской области пограничники не пустили в Россию сухофрукты из Кыргызстана. Груз находился в автомобиле груженный 21 тонной сухофруктов следовавших из Кыргызстана в северокавказские регионы России. Однако перевозчик не смог представить необходимые сопроводительные документы, подтверждающие качество продукта и страну его происхождения.
В результате груз в Россию не пустили и отправили обратно в Кыргызстан.
Стоит отметить что в феврале этого года в РФ также не смогли доставить груз из Кыргызстана и Казахстана. Тогда в число непропущенных товаров вошли две партии мандаринов общим весом полтонны, происхождением из Марокко и Пакистана, а также 100 килограммов свежих эквадорских бананов, 20 тонн казахстанского репчатого лука, 1,1 тонны свежих казахстанских яблок, 570 килограммов кыргызского изюма, урюка и смеси сухофруктов, 550 килограммов сена и соломы.
По данным управления Россельхознадзора по Новосибирской области, было установлено, что товары перевозились в отсутствие фитосанитарных сертификатов или же с поддельными документами.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум