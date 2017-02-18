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Чтобы найти легкие деньги, подростки решились на кражу

Источник:
http://www.vb.kg/doc/355621_ch...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410836-ru.html

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Задержан подросток по подозрению в угоне автомобиля в Бишкеке

18 февраля 2017, 13:24       Комментарии

Спустя месяц были задержаны подростки, которые совершили кражу. Об сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.
В ОВД Аламединского района обратился 35-летний бишкекчанин Т.А., который в заявлении указал, что 15 января примерно в 03:30 часов неизвестные лица украли 2 аккумулятора из грузовой автомашины марки "КамАЗ" припаркованного в с. Лебединовка. Причиненный материальный ущерб составил 20 600 сомов. По данному факту следственным отделом возбуждено уголовное дело по статье 164 (Кража) УК КР.
Оперативники ОВД Аламединского района во время рейдов "Вор" и "Профилактика" по подозрению в совершении данного преступления задержали П.Е., К.А., А.А., Л.В.
В ходе следствия было установлено причастность задержанных к аналогичным двум преступлениям совершенных на территории Аламединского района. В настоящее время ведутся расследования.

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