Президент Алмазбек Атамбаев встретился Джорджем Соросом

18 февраля 2017, 13:18 Комментарии

Бишкек, 18 февраля /Кабар/. Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев накануне в рамках рабочего визита в город Мюнхен Федеративной Республики Германия встретился с основателем Института открытого общества, филантропом Джорджем Соросом. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата Президента КР.

В ходе встречи были обсуждены вопросы деятельности Фонда "Сорос" в Кыргызстане, в том числе ход реализации программ, направленных на поддержку реформ в культурно-гуманитарной и социально-экономической сферах.