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Мухамметкалый Абулгазиев: "Необходимо искоренить незаконную вырубку леса"

 

Фотографии: kabar.kg

   

Источник:
http://kabar.kg/news/mukhammet...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410834-ru.html

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18 февраля 2017, 13:35       Комментарии

Бишкек, 18 февраля /Кабар/. По всей республике необходимо искоренить незаконную вырубку леса. Об этом заявил первый вице-премьер-министр КР Мухамметкалый Абулгазиев, на заседании коллегии Государственного агентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства при Правительстве КР, где были подведены итоги деятельности ведомства за 2016 год.
Как сообщает отдел информационного обеспечения аппарата правительства КР, первый вице-премьер-министр остановился на достижениях и недостатках в работе ведомства и подчеркнул, что вопросам экологии и изменениям климата необходимо уделять пристальное внимание.
"Вместе с расширением лесных территорий необходимо увеличивать их вклад не только в экологию, но и в экономику", - сказал Мухамметкалый Абулгазиев.
За 2016 год незаконно были вырублены более 2500 деревьев, ущерб государству составил порядка 2 млн. сомов. Вместе с этим плановая вырубка леса составила 13 тысяч кубов. По республике были высажены 2592 гектар новых саженцев.
В завершении первый вице-премьер-министр поручил руководству Государственного агентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства и ее территориальным подразделениям активизировать работу по привлечению инвестиций, развитию "зеленой экономики" и повышению эффективности деятельности в данной отрасли.

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