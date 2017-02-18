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Граждан КР среди пострадавших в теракте в Пакистане

Источник:
http://kabar.kg/news/grazhdan-...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410833-ru.html

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На спецсчет для пострадавших от крушения "Боинга-747" поступило более 91 млн сомов - МЧС

18 февраля 2017, 13:43       Комментарии

Бишкек, 18 февраля /Кабар/. Граждан Кыргызстана среди пострадавших в теракте в Пакистане нет, сообщает пресс-служба МИД КР.
В одном из отдаленных районов провинции Синд-Сехван, расположенный в 193 км от г. Карачи (Пакистан), произошел крупный террористический акт. В результате чего, погибло 75 человек и более 150 получили ранения.
Террористическая атака произошла во время вечернего религиозного обряда "дхамал" у суфийского храма "Лал Шахбаз", на котором присутствовало более 500 человек. Граждан КР среди пострадавших не зарегистрировано.
В соответствии с информацией ряда СМИ, ответственность за произошедший теракт взяла международная террористическая организация "Исламское государство".
"Посольство КР в Исламской Республике Пакистан продолжает оперативно отслеживать ситуацию в стране, при этом рекомендует гражданам КР, планирующим посещение ИРП/пребывающим, усилить меры собственной безопасности", - говорится в сообщении.

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