Скандал с Сарпашевым: на имущество по улице Скрябина наложен арест

18 февраля 2017, 13:15 Комментарии

БИШКЕК, 18 фев - Sputnik. Генеральная прокуратура санкционировала арест на недвижимое имущество по улице Скрябина в Бишкеке, владельцами которого считаются приближенные Максима Бакиева, сообщил пресс-центр ГП.

Ранее Генпрокуратура внесла главе кабмина Сооронбаю Жээнбекову представление об освобождении Тайырбека Сарпашева от должности председателя Государственной регистрационной службы (ГРС). Основанием, как считают в прокуратуре, стало его указание об исполнении решения суда об отмене ареста на недвижимое имущество на улице Скрябина, 45-45а. По версии ГП, недвижимость принадлежит доверенному лицу Максима Бакиева. Для решения судьбы Сарпашева создали правительственную комиссию, а его самого временно отстранили от должности.

Арест был санкционирован в четверг, 16 февраля, а в субботу, согласно постановлению руководителя следственной группы Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями, имущество описали.

"В целях пресечения противоправных действий арестованное недвижимое имущество передано Фонду по управлению государственным имуществом на ответственное хранение", - отметили в ГП.

В главном надзорном органе просят заинтересованных лиц "не забегать вперед, давая пресс-конференции, которые могут быть расценены как давление на следствие".