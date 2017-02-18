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Скандал с Сарпашевым: на имущество по улице Скрябина наложен арест

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410832-ru.html

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Внесены изменения в Закон "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним"

18 февраля 2017, 13:15       Комментарии

БИШКЕК, 18 фев - Sputnik. Генеральная прокуратура санкционировала арест на недвижимое имущество по улице Скрябина в Бишкеке, владельцами которого считаются приближенные Максима Бакиева, сообщил пресс-центр ГП.
Ранее Генпрокуратура внесла главе кабмина Сооронбаю Жээнбекову представление об освобождении Тайырбека Сарпашева от должности председателя Государственной регистрационной службы (ГРС). Основанием, как считают в прокуратуре, стало его указание об исполнении решения суда об отмене ареста на недвижимое имущество на улице Скрябина, 45-45а. По версии ГП, недвижимость принадлежит доверенному лицу Максима Бакиева. Для решения судьбы Сарпашева создали правительственную комиссию, а его самого временно отстранили от должности.
Арест был санкционирован в четверг, 16 февраля, а в субботу, согласно постановлению руководителя следственной группы Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями, имущество описали.
"В целях пресечения противоправных действий арестованное недвижимое имущество передано Фонду по управлению государственным имуществом на ответственное хранение", - отметили в ГП.
В главном надзорном органе просят заинтересованных лиц "не забегать вперед, давая пресс-конференции, которые могут быть расценены как давление на следствие".

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