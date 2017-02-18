Победа французов в Кыргызстане, или Как в Токтогуле сыграли в хорсбол

18 февраля 2017, 13:37 Комментарии

Хорсбол считается французским видом спорта, он сочетает элементы баскетбола и регби, только сражаются игроки на лошадях. Суть в том, чтобы забить больше мячей в кольцо соперника, установленное на высоте более трех метров над землей. В каждой команде по четыре всадника. Игра длится два тайма по 10 минут каждый.

Как сообщил корреспонденту Sputnik Кыргызстан вице-президент Федерации хорсбола КР Жылдызбек Джолдошев, победу в первенстве региона одержала команда "Кызыл-Туу-2", которая и получила право сыграть товарищеский матч с французами. По итогам игры победу со счетом 6:5 одержали гости.

Следующий чемпионат проведут в 2018 году. Сейчас федерация формирует национальную сборную по хорсболу.