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Победа французов в Кыргызстане, или Как в Токтогуле сыграли в хорсбол

 

Фотографии: sputnik.kg

            

Источник:
https://ru.sputnik.kg/photo/20...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410831-ru.html

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Под снегом обвалилась крыша "Кыргызтелекома" в Токтогуле

В Токтогульском районе крыша школы не выдержала тяжести снега и обвалилась

18 февраля 2017, 13:37       Комментарии

Хорсбол считается французским видом спорта, он сочетает элементы баскетбола и регби, только сражаются игроки на лошадях. Суть в том, чтобы забить больше мячей в кольцо соперника, установленное на высоте более трех метров над землей. В каждой команде по четыре всадника. Игра длится два тайма по 10 минут каждый.
Как сообщил корреспонденту Sputnik Кыргызстан вице-президент Федерации хорсбола КР Жылдызбек Джолдошев, победу в первенстве региона одержала команда "Кызыл-Туу-2", которая и получила право сыграть товарищеский матч с французами. По итогам игры победу со счетом 6:5 одержали гости.
Следующий чемпионат проведут в 2018 году. Сейчас федерация формирует национальную сборную по хорсболу.

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