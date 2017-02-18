МАК опубликует предварительный отчет по крушению грузового Боинга в селе Дачи СУ после комментариев турецкой стороны

18 февраля 2017, 12:11 Комментарии

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) опубликует предварительный отчет по крушению грузового самолета "Боинг-747" в селе Дачи СУ после получение комментариев турецкой стороны. Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на МАК.

"Согласно приложению 13 ИКАО, через 30 дней после авиационного происшествия должен быть подготовлен предварительный отчет. Поскольку комитет по расследованию происшествий (КАIK) Турции - государства регистрации и эксплуатанта воздушного судна выразил желание ознакомиться с проектом предварительного отчета, его публикация будет осуществлена после получения комментариев турецкой стороны", - говорится в сообщении комитета.

Сообщается, что комиссия МАК продолжает свою работу. В частности, изучается документация, относящаяся к авиационному происшествию, анализируются данные параметрического (FDR) и звукового (CVR) самописцев, данные радиолокационного обзора.