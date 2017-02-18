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В космосе есть еще один Таджикистан! Что кыргызстанцы знают про соседей

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/video/20...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410828-ru.html

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18 февраля 2017, 12:57       Комментарии

Sputnik Кыргызстан проводит серию блиц-опросов местных жителей, что они знают о странах бывшего Советского Союза. Нынешний опрос демонстрирует, что кыргызстанцам известно о жизни соседнего государства - Таджикистана.
Многие респонденты рассказали о территориальном расположении страны. Несмотря на приграничную близость, опрошенные признавались, что плохо осведомлены о жизни соседей. Но некоторые сообщили, что с радостью совершили бы путешествие в РТ.
Одна из малых планет Солнечной системы в 2015 году была названа в честь Таджикистана за вклад таджикских ученых в развитие мировой астрофизики. Планета Таджикистан находится между Марсом и Юпитером, ее расстояние от Земли составляет 250 миллионов километров.

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