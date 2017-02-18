В космосе есть еще один Таджикистан! Что кыргызстанцы знают про соседей

18 февраля 2017, 12:57 Комментарии

Sputnik Кыргызстан проводит серию блиц-опросов местных жителей, что они знают о странах бывшего Советского Союза. Нынешний опрос демонстрирует, что кыргызстанцам известно о жизни соседнего государства - Таджикистана.

Многие респонденты рассказали о территориальном расположении страны. Несмотря на приграничную близость, опрошенные признавались, что плохо осведомлены о жизни соседей. Но некоторые сообщили, что с радостью совершили бы путешествие в РТ.

Одна из малых планет Солнечной системы в 2015 году была названа в честь Таджикистана за вклад таджикских ученых в развитие мировой астрофизики. Планета Таджикистан находится между Марсом и Юпитером, ее расстояние от Земли составляет 250 миллионов километров.