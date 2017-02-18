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Первый вице-премьер КР объявил войну незаконной вырубке леса

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410827-ru.html

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18 февраля 2017, 13:08       Комментарии

БИШКЕК, 18 фев - Sputnik. Необходимо искоренить незаконную вырубку леса по всему Кыргызстану, заявил первый вице-премьер Мухамметкалый Абулгазиев.
Как сообщила пресс-служба правительства, состоялась коллегия Государственного агентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства (ГАООСЛХ), где были подведены итоги деятельности ведомства за 2016 год.
Абулгазиев остановился на достижениях и недостатках в работе агентства и подчеркнул, что вопросам экологии и изменения климата необходимо уделять особенно пристальное внимание.
"Вместе с расширением лесных территорий необходимо увеличивать их вклад не только в экологию, но и в экономику", - сказал он.
Первый вице-премьер поручил руководству ГАООСЛХ и его территориальным подразделениям активизировать работу по привлечению инвестиций, развитию "зеленой экономики" и повышению эффективности данной отрасли.
Согласно данным пресс-службы правительства, в прошлом году было незаконно вырублено свыше 2 500 деревьев, ущерб государству составил порядка 2 миллионов сомов. Вместе с тем плановая вырубка леса составила 13 тысяч кубометров и были высажены 2 592 гектара новых саженцев.

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