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Незаконная вырубка деревьев привела к ущербу в 2 млн сомов

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/02/nezako...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410826-ru.html

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18 февраля 2017, 12:43       Комментарии

В Кыргызстане необходимо искоренить незаконную вырубку леса, сказал первый вице-премьер-министр Мухамметкалый Абулгазиев в ходе коллегии Государственного агентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства.
По данным пресс-службы правительства, вице-премьер отметил, что вместе с расширением лесных территорий необходимо увеличивать их вклад не только в экологию, но и в экономику.
"За 2016 год незаконно были вырублены более 2 тыс. 500 деревьев, ущерб государству составил порядка 2 млн. сомов. Вместе с этим плановая вырубка леса составила 13 тыс. кубов. По республике были высажены 2 тыс. 592 гектар новых саженцев", – отмечено в сообщении.

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