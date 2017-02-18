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7 бойцов элитной горно-егерской части РК попали в снежный плен и погибли

Источник:
http://www.vb.kg/doc/355616_7_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410825-ru.html

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18 февраля 2017, 12:15       Комментарии

Вчера, 17 февраля, во время занятий по боевой подготовке в Жамбылской области сошла снежная лавина. Об этом сообщает центральноазиатская новостная служба.
"В ходе плановых занятий по боевой подготовке военнослужащих войсковой части 91678, проходивших в ущелье Коксай Жамбылской области, произошел внезапный сход снежной лавины. Совместно с Комитетом по чрезвычайным ситуациям МВД РК ведутся поисково-спасательные работы. В Региональном командовании "Юг" создан оперативный штаб во главе с командующим", - сообщала пресс-служба КЧС МВД РК.
На месте поисково-спасательные работы проводили более 60 человек военнослужащих в/ч 91678 и бригады скорой медицинской помощи. К вечеру было спасено десять человек. На месте обнаружены семь тел погибших.
В состав войсковой части 91678 входят специальные подразделения для ведения боевых действий в высокогорных условиях, в том числе особая горно-егерская рота, укомплектованная спортсменами-контрактниками.

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