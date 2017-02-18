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Теракт в Турции. Погиб 3-х летний ребенок, 15 человек ранены

Источник:
http://www.vb.kg/doc/355617_te...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-410824-ru.html

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18 февраля 2017, 12:24       Комментарии

В результате взрыва на юго-востоке Турции погиб трехлетний ребенок, еще 15 человек получили ранения, сообщают власти страны.
Взрыв прогремел в городе Вираншехир на границе с Сирией (провинция Шанлыурфа). По данным турецкого агентства Anadolu, взорвался начиненный взрывчаткой автомобиль.
Предположительно целью нападения были квартиры судей, так как в здании, около которого взорвался автомобиль, располагаются квартиры судей и прокуроров.
Место происшествия оцеплено. В городе Вираншехир проживают в основном курды.

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